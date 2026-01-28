Licitació de noves places de batlle de reforç i fiscal adjunt

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha acordat, aquest dimecres, la licitació de dos concursos-oposició públics amb l’objectiu de reforçar l’estructura de la carrera judicial i del Ministeri Fiscal i garantir el correcte funcionament de l’Administració de justícia. D’una banda, s’ha aprovat la convocatòria d’un concurs-oposició per a l’ingrés a la carrera judicial per a la provisió de tres places de batlle de reforç.
Aquest procés selectiu s’emmarca en les disposicions de la Llei qualificada de la Justícia i del Reglament de l’Estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal, i té com a finalitat assegurar la cobertura de necessitats estructurals del sistema judicial, així com reforçar els òrgans jurisdiccionals davant l’increment i la complexitat dels assumptes tramitats.
El procés consta d’una fase de valoració psicotècnica, una fase d’oposició -amb proves teòriques, pràctiques i d’idiomes- i una fase de concurs de mèrits, així com un període posterior de formació complementària i específica per als aspirants que superin el procés.
Paral·lelament, el Consell Superior de la Justícia ha impulsat la licitació d’un concurs-oposició extern per a la cobertura de tres places vacants de fiscal adjunt, dues de nova creació.
Ambdues convocatòries responen a la voluntat del Consell Superior de la Justícia de garantir la continuïtat, l’eficiència i la qualitat del servei públic de la justícia, reforçant els recursos humans amb professionals qualificats, mitjançant procediments basats en els principis de mèrit, capacitat, publicitat i transparència. Aquest procediment de provisió de places es va iniciar a mitjans d’octubre i segueix des d’aleshores el curs normatiu.
Les bases completes de les convocatòries, així com els requisits, terminis i característiques dels processos selectius es publicaran properament al BOPA.