La Seu: “Realitat o Ficció” abordarà les noves tecnologies

Cartell de la campanya Realitat o Ficció, a la Seu (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell recupera la campanya ‘Realitat o Ficció’, adreçada sobretot a infants, adolescents i joves, que té com a objectiu donar eines i recursos perquè coneguin bones pràctiques a l’hora de fer servir la tecnologia i a visibilitzar la part positiva de les xarxes socials. D’aquesta manera, es persegueix que puguin desenvolupar el sentit crític i l’empoderament per a una ciutadania capaç i responsable.

La regidora d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, explica que “Realitat o Ficció és un projecte que permet prendre consciència sobre l’ús que fem de les noves tecnologies. Es tracta d’una aposta per l’esperit crític, per l’empoderament i per la presa de decisions lliures i conscients. Aquest tipus d’iniciatives permet connectar d’una forma real amb les persones”. I Moreno afegeix al respecte “tots i totes fem servir les noves tecnologies, però.. sabem com fer un bon ús d’elles i extreure un vertader benefici?”.

Així, la campanya ‘Realitat o Ficció’ es portarà a terme aquest estiu a través de diferents accions/ dinamitzacions en el marc del programa d’oci alternatiu per a joves Insomni i de la programació per a infants Imaginari, i fins i tot, als casals d’estiu que tenen lloc a la Seu.

Aquestes dinamitzacions les protagonitzaran diferents urgellencs i urgellenques, testimonis reals de joves que ha estat ‘enganxats’ a les noves tecnologies. Aquest joves enregistraran i editaran un vídeo per a treballar aquesta campanya, i alhora, professionals de les noves tecnologies realitzaran alguna xerrada en el marc d’aquestes activitats que es porten a terme durant els mesos d’estiu.





Sotagots amb QR

Paral·lelament també es portarà a terme una acció en diferents bars de la Seu d’Urgell que consistirà en el lliurament d’uns sotagots amb un codi QR que inclourà informació sobre aquesta campanya.

Més informació sobre la campanya ‘Realitat o Ficció’, al web de l’Ajuntament de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: https://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/ensenyament/punt-omnia/benestar-digital