Xerrada a Andorra la Vella sobre l’ús responsable de les pantalles

Cartell anunciant la xerrada sobre l’ús responsable de les pantalles (Comú d’Andorra la Vella)

El departament de Joventut del Comú d’Andorra la Vella, de la mà d’Andorra Telecom, ofereix aquest dimarts, 4 de juliol, la xerrada “L’altra cara de les pantalles”, adreçada a joves a partir dels 12 anys i a càrrec de Jordi Camós, expert en l’ús de la tecnologia i els efectes que té en les persones.

L’objectiu de la conferència és donar informació als infants, adolescents i les seves famílies sobre com es dissenyen i programen jocs, App i xarxes socials per a aconseguir que els usuaris hi dediquin temps, quin és el perill d’esdevenir-ne addictes i, sobretot, donar pautes de comportament per a fer-ne un ús responsable.

L’activitat, que és oberta a tothom, tindrà lloc al Rusc, a les 17 hores. En acabar s’oferirà un berenar als participants.