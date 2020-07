L’ús de les mascaretes serà obligatori a tot Catalunya encara que hi hagi prou distància

L’ús obligatori de les mascaretes encara que hi hagi prou distància entrarà en vigor aquest dijous a tot Catalunya, després que el Procicat aprovi la mesura. Així ho ha avançat el president de la Generalitat, Quim Torra, durant la sessió de control al ple d’aquest dimecres.

Torra, que ha insistit en la necessitat de prendre mesures de seguretat per evitar contagis de la COVID-19, també ha indicat que decretarà el confinament domiciliari quan els experts així ho recomanin, referint-se al rebrot del Segrià. Tanmateix, el cap de l’executiu català ha puntualitzat que “de moment, no es contempla aquest escenari”.

Per la seva banda, el ministre de Sanitat del Govern d’Espanya, Salvador Illa, ha reconegut preocupació per la situació a Lleida. “En funció de com evolucionin les coses, tal com ha dit la consellera (de Sanitat de la Generalitat de Catalunya) Alba Vergés, no es pot descartar res”, ha indicat a Catalunya Ràdio, tot recordant que el confinament domiciliari seria una decisió de la Generalitat.

Sobre l’obligació de portar mascareta sempre, Illa ha remarcat que no li sembla malament que es reforci el que ja preveu el decret de l’executiu espanyol.