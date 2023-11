Al 2022 es van produir més de 21.000 incidents a l’Alt Pirineu

El SEM dona pautes per a fer una reanimació cardiopulmonar telefònica a un ciutadà sense coneixements (Salut Pirineu i Aran)

La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han organitzat aquest divendres, dia 17 de novembre, les V Jornades d’Emergències del Pirineu amb el títol “Emergències Mèdiques als Pirineus: Medicina, muntanya, pacient crític”. L’objectiu de la jornada és que els professionals puguin compartir experiències i coneixements sobre com millorar la resposta en incidents al Pirineu i allunyats del territori urbà.

A més a més, també cerca fomentar la col·laboració i coordinació entre els diferents professionals i organitzacions involucrades en l’atenció de les emergències, així com donar a conèixer els protocols actualitzats. “Aquestes jornades són molt importants per al SEM. Aquí és on els professionals comparteixen experiències i alhora actualitzen els coneixements” indica Montserrat Navarra, sotscap territorial del SEM a Lleida i Alt Pirineu i Aran.

El director assistencial de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, Vladimir Lazo, explica que “aquest esdeveniment exemplifica la dedicació dels professionals i alhora ofereix un fòrum on compartir experiències i coneixements per a millorar la resposta en incidents caracteritzats per les condicions úniques de la muntanya”. A més a més, Lazo coincideix amb el fet que aquestes jornades són essencials per a fomentar la col·laboració i coordinació entre els diferents actors involucrats en l’atenció de les emergències.

Per al gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, “en un territori com el nostre, caracteritzat per la dispersió territorial, la baixa densitat demogràfica i ser zona transfronterera, tenir un bon sistema d’atenció a les urgències i les emergències és clau”. Per això, afegeix, “des de la Regió posem especial atenció en dotar el territori d’una xarxa de dispositius que garanteixin la resposta òptima a aquesta atenció a les emergències”.

Durant l’any 2022, es van produir més de 21.000 incidents a la zona de l’Alt Pirineu. L’equip conjunt de SEM-Bombers va dur a terme 191 intervencions en aquest territori.

En aquesta jornada, la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell i el Sistema d’Emergències Mèdiques han programat un total de 12 tallers. El SEM col·labora activament amb l’organització de 4 tallers que tenen la intenció d’oferir una visió transversal sobre com es duu a terme l’atenció de les emergències en l’àmbit extrahospitalari.

Els tallers impulsats pel SEM se centren, per una banda, a mostrar com s’han de conduir els vehicles d’emergència per a prioritzar la seguretat de tots els involucrats. A més a més, partint de l’experiència, els professionals assistencials del SEM explicaran quines són les pautes bàsiques per a brindar una atenció immediata i eficient a persones afectades per allaus, i indicaran als assistents quines instruccions han de donar a la ciutadania a l’hora de realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar per telèfon.

La jornada dels Pirineus d’enguany conclou amb un seguit de ponències de la mà d’especialistes en el camp de les emergències mèdiques, tant de Catalunya com d’altres regions. Aquest bloc s’inicia amb una taula rodona sobre com actuar en accidents de trànsit dins d’un túnel, amb la participació de Mossos d’Esquadra, el Sistema d’Emergències Mèdiques i Bombers de la Generalitat de Catalunya. També s’inclouen ponències sobre casos clínics, així com intervencions dutes a terme per professionals dels Serveis Especialitzats del SEM.

Montserrat Navarra remarca que aquesta jornada ha esdevingut un punt de trobada clau entre professionals dels diversos cossos d’emergència, així com altres proveïdors de Salut, un fet que ha permès millorar la sinèrgia entre els diferents equips.

Les V Jornades d’Emergències del Pirineu cerquen donar continuïtat a una iniciativa que es va començar l’any 2012 per a donar a conèixer les peculiaritats de l’assistència sanitària a la muntanya, els seus escenaris i les característiques pròpies dels seus incidents. És per aquest motiu que aquesta jornada va dirigida al personal de diversos centres sanitaris que desenvolupa la seva tasca en l’àmbit de les urgències o emergències, bé sigui directament o indirectament al territori.