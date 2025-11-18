Dissabte, la Xarranca durà a terme la jornada Circul’Art

L’associació d’artistes La Xarranca organitza per al pròxim dissabte, 22 de novembre, a les 10:30 hores, la Jornada Circul’Art, un matí dedicat a descobrir les obres seleccionades pel jurat que circularan per cases, empreses i institucions d’Andorra durant el 2026, en el marc del projecte Circul’Art. L’acte és una oportunitat única per a escoltar els artistes com presenten de la seva pròpia veu llurs obres, compartir processos creatius i entendre el sentit d’aquesta iniciativa que vol fer viatjar l’art contemporani pels espais quotidians del país.
Artistes seleccionats per al 2026
Montserrat Altimiras · Josep Maria KALA · Jesús Castillo · Roser Casanovas · Fabienne Loosveldt · Naiara Escabias · Anna Antolinez · Àlex Gil Fernández · Accèsits: Mònica Armengol · Núria Moreno.
Crida a noves cases acollidores per al 2027
La Xarranca convida a totes les persones interessades en esdevenir espais acollidors per al 2027, a venir descobrir aquest projecte únic de lloguer d’obres locals. Tant cases particulars com empreses, comerços i institucions poden formar part del circuit i acollir una obra d’art al seu espai durant un any, contribuint a donar visibilitat i sostenibilitat als creadors del país.
Trobada de coaching artístic – 17h00
Durant la tarda del dissabte, 22 de novembre, a les 17 hores, tindrà lloc a L’Institucional -seu de la Xarranca, al Parc Central d’Andorra la Vella- una nova sessió de coaching artístic,. Es tracta d’artistes que recolzen artistes, adreçada a creadors que vulguin treballar la confiança, la motivació i els bloquejos del procés creatiu.
L’activitat és gratuïta i oberta amb inscripció prèvia a xarranca.artistes@gmail.com.