La Seu ofereix una gran oferta de casals de lleure, culturals i esportius per a aquest estiu adreçats a infants i joves

Ja és operativa la nova edició de la Guia d’Estiu (Aj. la Seu)
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell impulsa una nova edició de la Guia d’Estiu, consolidant una programació anual d’activitats dissenyada per a fomentar el lleure educatiu i esportiu entre la població infantil i juvenil del municipi. Aquesta iniciativa és fruit del treball transversal de diverses àrees municipals, com Joventut i Infància, Educació, Esports, l’Escola Municipal d’Art i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat.

Una oferta diversa i transversal

La proposta d’enguany destaca per la seva varietat, combinant educació, creativitat, patrimoni, esport i natura en diferents equipaments de la Seu i Castellciutat. Les activitats es duran a terme des de finals de juny fins a principis de setembre d’enguany, principalment en horari de matí.



Dins del ventall de propostes, destaquen:

  • Lleure i tradició: El Casal d’Estiu Municipal Pau Claris i el Casal d’Estiu de Castellciutat oferiran activitats de lleure, piscina, tallers, excursions i acampades.

  • Creativitat artística: L’Escola Municipal d’Art presenta tallers centrats en el dibuix, la pintura, el fang i les manualitats amb materials reciclats.

  • Història i patrimoni: L’Espai Ermengol organitza el casal “Viatgem pel temps!”, una proposta per a descobrir la història local de manera vivencial.

  • Esport i aventura: Les activitats “A l’estiu, aventura!” i “A l’estiu, tot l’esport!” portaran els i les joves a gaudir del medi natural i les instal·lacions esportives amb esports i activitats aquàtiques.

  • Gastronomia per a joves: Com a novetat, el Taller de Cuina d’Estiu + Receptari s’adreça a joves de 14 a 17 anys durant el mes d’agost, on aprendran a cuinar receptes saludables i crearan el seu propi receptari digital.



Accessibilitat i inscripcions

L’Ajuntament referma el seu compromís amb l’oferta d’activitats accessibles i inclusives, mantenint descomptes per a famílies nombroses i monoparentals. A més, algunes de les propostes comptaran amb serveis d’acollida i menjador per a facilitar la conciliació familiar. Les inscripcions es poden realitzar a través del següent enllaç: portal.wetown.app/la-seu-durgell/inscriptions.

