La Seu ofereix una gran oferta de casals de lleure, culturals i esportius per a aquest estiu adreçats a infants i joves

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell impulsa una nova edició de la Guia d’Estiu, consolidant una programació anual d’activitats dissenyada per a fomentar el lleure educatiu i esportiu entre la població infantil i juvenil del municipi. Aquesta iniciativa és fruit del treball transversal de diverses àrees municipals, com Joventut i Infància, Educació, Esports, l’Escola Municipal d’Art i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat.
Una oferta diversa i transversal
La proposta d’enguany destaca per la seva varietat, combinant educació, creativitat, patrimoni, esport i natura en diferents equipaments de la Seu i Castellciutat. Les activitats es duran a terme des de finals de juny fins a principis de setembre d’enguany, principalment en horari de matí.
Dins del ventall de propostes, destaquen:
- Lleure i tradició: El Casal d’Estiu Municipal Pau Claris i el Casal d’Estiu de Castellciutat oferiran activitats de lleure, piscina, tallers, excursions i acampades.
- Creativitat artística: L’Escola Municipal d’Art presenta tallers centrats en el dibuix, la pintura, el fang i les manualitats amb materials reciclats.
- Història i patrimoni: L’Espai Ermengol organitza el casal “Viatgem pel temps!”, una proposta per a descobrir la història local de manera vivencial.
- Esport i aventura: Les activitats “A l’estiu, aventura!” i “A l’estiu, tot l’esport!” portaran els i les joves a gaudir del medi natural i les instal·lacions esportives amb esports i activitats aquàtiques.
- Gastronomia per a joves: Com a novetat, el Taller de Cuina d’Estiu + Receptari s’adreça a joves de 14 a 17 anys durant el mes d’agost, on aprendran a cuinar receptes saludables i crearan el seu propi receptari digital.
Accessibilitat i inscripcions
L’Ajuntament referma el seu compromís amb l’oferta d’activitats accessibles i inclusives, mantenint descomptes per a famílies nombroses i monoparentals. A més, algunes de les propostes comptaran amb serveis d’acollida i menjador per a facilitar la conciliació familiar. Les inscripcions es poden realitzar a través del següent enllaç: portal.wetown.app/la-seu-durgell/inscriptions.