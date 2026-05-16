La Seu acollirà la 2a edició de la Fira d’Ocupabilitat Ocusport Pirineus

L’INEFC Pirineus organitzarà dimecres vinent, 20 de maig, la segona edició de la Fira d’Ocupabilitat Ocusport Pirineus, una jornada orientada a promoure l’ocupabilitat, l’orientació professional i l’emprenedoria entre l’alumnat del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. L’activitat tindrà lloc de 10 a 14 hores a la Pista Polivalent de la zona esportiva de la Seu d’Urgell i reunirà 18 entitats, empreses i organismes vinculats tant al sector esportiu com a l’àmbit professional i laboral.
Un dels espais centrals de la jornada serà la presentació dels pòsters de pràcticum de l’alumnat de 4t curs del Grau en CAFE, on els estudiants exposaran els projectes i experiències desenvolupades durant les seves pràctiques professionals. Aquesta iniciativa permetrà donar visibilitat al treball acadèmic i aplicat de l’alumnat, alhora que afavorirà el contacte directe entre estudiants i professionals del sector.
La fira inclourà també diferents ponències i una zona d’estands perquè els assistents puguin interactuar amb les entitats participants i conèixer oportunitats laborals i iniciatives emprenedores relacionades amb l’activitat física i l’esport.
Conferència inaugural i xerrades
Entre les activitats destacades, hi ha la conferència inaugural del professor de l’INEFC Barcelona i coordinador del projecte INEFC Emprèn, Joshua Muñoz, centrada en economia, finances i presa de decisions professionals en l’àmbit esportiu. També hi participarà el COPLEFC amb una ponència sobre contractació i marc legal en l’esport. La jornada comptarà igualment amb la presència d’exalumnes d’INEFC Pirineus, impulsors de Kamber Ski Lab, que compartiran la seva experiència en la creació i desenvolupament del seu projecte empresarial.