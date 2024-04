La Seu obre el termini per a sol·licitar subvencions per a projectes solidaris locals

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Aquest proper dilluns, 22 d’abril, l’Ajuntament de la d’Urgell obrirà el termini per a la presentació de sol·licituds per a aquelles persones físiques o jurídiques (organitzacions no governamentals, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre) que impulsin iniciatives per a projectes solidaris locals durant aquest any 2024 i vulguin rebre una subvenció.

Les sol·licituds s’hauran de tramitar de manera telemàtica accedint a la pàgina web municipal www.laseu.cat a través de la tramitació disponible a l’apartat d’ajuts i subvencions.





Actuacions subvencionables

Segons disposen les bases reguladores de concessió de subvencions, les actuacions subvencionables són:

• Suport a les necessitats bàsiques, manutenció, accés a l’habitatge i acompanyament social a persones/famílies en situació de risc social.





• Inclusió social i laboral de col·lectius vulnerables.





• Ajuda a les famílies per a Intervenció socioeducativa per a adolescents i infants en risc d’exclusió.





• Atenció integral a les famílies vulnerables.





• Atenció a persones amb dependència i/o discapacitat.





• Foment de la participació social per a ajudar a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de risc social.

L’import màxim de la suma de les subvencions atorgades serà el que correspon a la consignació pressupostària de l’aplicació 23102.48070 del pressupost municipal, i és de 3.000 euros.