Darrers dies per a inscriure’s a la 41a OTSO Travessa d’Encamp

El 24, 25 i 26 de maig se celebrarà la 41a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp, la cursa més antiga del Principat, inaugurada l’any 1983. Amb 6 recorreguts adaptats a tots els nivells, aquesta prova brinda l’oportunitat de viure una experiència única per a desafiar els límits de cadascú, competir amb atletes professionals de diferents països i gaudir de les precioses muntanyes d’Andorra.

L’epicentre de la OTSO Travessa d’Encamp transcorrerà a la Plaça dels Arínsols d’Encamp, on es donarà la sortida i on també hi haurà la meta de tots els circuits circulars. Hi haurà 6 recorreguts de diferents distàncies: 7K, 12K, 21K, 42K, 84K i 126K.

Les inscripcions es poden formalitzar fins al divendres vinent, dia 26 d’abril.





Per a més informació: 41a OTSO Travessa d’Encamp 2024 (otsosport.com).

Inscripcions AQUÍ!