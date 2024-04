A punt, la Setmana Cultural de l’EMM de la Seu

Programa de la Setmana Cultural de l’EMM de la Seu (Aj. la Seu)

L’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d’Urgell celebrarà del 22 al 26 d’abril la seva IX Setmana Cultural amb un total de 17 propostes musicals, la majoria obertes a tots els urgellencs i urgellenques, on hi destaquen l’espectacle interdisciplinari “Balla’m Poesia”, els taller de musicoteràpia per a gent gran i de cançons menudes o la xerrada “La història de la música”, amb Joan Carandell.

Val a dir que durant aquests dies l’activitat de l’escola es veurà modificada per a poder realitzar tallers i concerts al llarg d’aquestes cinc jornades. Algunes d’aquestes activitats estan pensades per a l’alumnat com els tallers de moviment per al cor per a preparar el concert de final de curs, el taller de ‘Partitures gràfiques’, conduït per Arnau Obiols amb grups de cambra, el taller d’Ableton, amb @RiderSPAEN o el treball del pedal amb la guitarra i baix.





Per als més petits

Per al més petits s’han organitzat les propostes Cançons menudes, a càrrec de Gemma Baños, que tindrà lloc el dijous 25, a les 17.30 hores, a la Sala d’Audicions del propi centre.

En aquest taller es comptarà amb el Follet de la Calma i amb ell tot un repertori de cançons i jocs per a acompanyar les rutines del dia en els primers anys de vida. A partir de diferents cançons, es viurà una experiència musical i sensorial pensada per a gaudir plegats d’uns moments de connexió, alegria i imaginació. Les places són limitades i s’ha de fer inscripció a info@emmlaseu.cat.

“La malaltia de la Cinta”, adreçat a partir dels 3 anys fins a 1r de primària, es realitzarà dimecres dia 24, a les 18:00h, a la Sala de la Immaculada. Es tracta d’un conte musicat que a través d’una història divertida, el professorat de l’Escola mostrarà diferents instruments. Els nens i nenes podran escoltar com sona un trombó, un violoncel, un clarinet, entre altres instruments. Aquesta activitat serà conduïda per un narrador molt especial.





Tallers, assajos oberts, musicoteràpia per a gent gran, Inventem un conte i Danses Folk amb Ivan Caro

Marta Lorenz, musicoterapeuta i professora de flauta travessera impartirà un taller de musicoteràpia per a la gent gran que es farà el dimecres, 24 de març, a les 16 hores, a l’aula d’audicions de l’Escola Municipal de Música. Per a participar-hi cal fer inscripció prèvia al mail info@emmlaseu.cat.

El mateix dia, però a les 19:00h, la sala de Sant Domènec acollirà les Danses Folk, a càrrec d’Ivan Caro. Serà un escenari obert en el qual l’alumnat de diferents instruments, amb un gran presència dels acordionistes, acompanyats d’altres especialitats, tocaran un repertori de danses que es podran ballar. L’activitat és oberta a la participació de tothom, sense inscripció prèvia.

La Big band i l’Orquestra proposen assajos oberts el dimecres, dia 24, a la Sala d’Audicions i el dijous 25 a la Sala de la Immaculada, a les 20:00h, respectivament. En aquestes sessions es podrà seguir com es desenvolupa una sessió d’assaig amb els alumnes. És interessant -assenyalen des del centre- veure com és el treball de les obres que després s’interpreten en els concerts.

‘Inventem un conte’ és el que explicaran els alumnes d’orquestra de nivell elemental el dijous, 25 d’abril, a les 20:00h, a la Sala d’Audicions. Una història mai abans explicada.





Història de la música amb Joan Carandell

L’EMM de la Seu d’Urgell també ha programat en plena setmana cultural la xerrada ‘La història de la Música’, amb el pintor i gran amant de la música, Joan Carandell. La sessió és d’entrada gratuïta i tindrà lloc el dijous, dia 25, a les 17:30 hores, a la sala de la Immaculada.





Petits concerts de Primavera

La setmana cultural de l’EMM també ofereix “Petits concerts de primavera”, on l’alumnat de diferents instruments realitzaran una petita mostra de les obres que han anat treballant durant el curs. Tots estan oberts al públic i són d’entrada lliure.





Aquests petits concerts seran:

Dilluns, 22 d’abril, a les 17.30 hores i a les 18:30 hores, a la sala Sant Domènec, es podrà gaudir dels Petits Concerts de Primavera de piano. A les 18:00 hores del mateix dilluns, però a la Sala d’Audicions, es realitzaran els Petits Concerts de Primavera de l’aula de Cant. Per a finalitzar el dia, l’alumnat adult de diferents especialitats, tindrà el seu Petit Concert a la Sala Sant Domènec, a les 19:30 hores.

Dimarts, 23 d’abril, a les 19:30 hores, seran els instruments de vent fusta els protagonisters dels Petits Concerts a la Sala d’Audicions.

Dimecres, 24 d’abril, a les 19:00 hores, els Petits Concerts dels instruments de vent metall a la Sala d’Audicions.

Dijous, 25 d’abril, els Petits Concerts de Primavera del departament de corda fregada, a les 19:00 hores a la Sala d’Audicions.

Divendres, 26 d’abril, per a cloure la setmana els guitarristes de clàssiques i elèctriques realitzaran el seu Petit Concert que porta per títol The Wall (Pink Floyd) a les 17:30 hores a la Sala d’Audicions.





Balla’m poesia amb Ramon Besora

En el marc dels actes de la diada de Sant Jordi, es podrà gaudir de Balla’m poesia, un espectacle interdisciplinari basat en el nou llibre del poeta de Peramola, Ramon Besora.

“Un metre d’històries de metre” i d’altres poemes es podran escoltar de la mà dels cors de l’Escola Municipal de Música, ballats per les alumnes de l’Espai Municipal de Dansa, acompanyades pels treballs de l’alumnat de l’Espai Municipal d’Art.

Aquest espectacle tindrà lloc al Pati de la Biblioteca, el dimarts, dia 23 d’abril, a les 18:00 hores i és obert a tothom.

Cal destacar que dos dels poemes han estat musicats per l’alumnat de 1r d’harmonia clàssica del Conservatori de Música dels Pirineus.