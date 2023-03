La Seu obre el cicle ‘Recerca Jove’ de presentacions de treballs de recerca d’alumnes de 2n de batxillerat

L’alumne de 2n de batxillerat artístic de l’Institut Joan Brudieu de la Seu, Pau Regada, presentant el seu treball (Aj. La Seu)

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha obert aquest dijous al vespre el cicle ‘Recerca Jove’ de presentacions de treballs de recerca d’alumnes de segon curs de batxillerat. Concretament ha estat Pau Regada, alumne de 2n de batxillerat artístic de l’Institut Joan Brudieu, qui ha iniciat aquest cicle amb la presentació del seu treball titulat ‘Segregació emmarcada: La representació dels col·lectius discriminats en la història de l’art’.

Aquest treball ha estat tutoritzat per la professora de l‘institut Joan Brudieu Clàudia Alexandra Castelló qui ha explicat que “l’alumne, en aquest treball de recerca, ha portat a terme una investigació exhaustiva de com l’art, històricament, ha discriminat a certs col·lectius com les dones i les nenes, el col·lectiu LGTBIQ+ i races i ètnies. També ha presentat com obres, aparentment innocents, tenen una connotació negativa i discriminen als col·lectius anomenats”.

La presentació d’aquest treball de recerca ha finalitzat amb l’exposició d’una sèrie fotogràfica on es desafia al que socialment s’entén com a gènere, identitat i sexualitat.

Per la seva part, l’alumne Pau Regada ha manifestat que “gràcies a l’Espai Ermengol, un els objectius principals del treball s’ha complert: difondre el projecte i que, aquest, serveixi com a eina d’aprenentatge, i a la vegada com a crítica social per a ensenyar a la societat la discriminació que pateixen aquests col·lectius”.

Regada ha afegit que “alhora, també ha servit d’ajuda per a difondre els projectes que creen els joves i que poden ajudar a la resta de la societat a aprendre sobre temes diversos i, en aquest cas, des d’una perspectiva igualitària i inclusiva”. L’alumne, que el pròxim any estudiarà Història de l’Art a la Universitat de Barcelona, ha conclòs que “espero que aquest treball de recerca revisi el passat, reflexioni el present i canviï el futur”.

La presentació d’aquest treball ha estat enregistrada i penjada al canal de YouTube de l’Espai Ermengol al següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=LEMY1MqkKr0

Cal remarcar que aquest treball també s’incloïa en la programació dels actes commemoratius del 8M (Dia Internacional de les Dones), organitzada per l’Àrea d’Igualtat del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.