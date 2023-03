Urbanisme sostenible i solucionar els problemes de circulació, propostes anunciades per PS SDP +

Laia Moliné (dreta) és la número 5 de la llista nacional de la coalició socialdemòcrata (PS SDP +)

La coalició PS SDP+ farà una llei d’urbanisme que tingui en compte la qualitat de vida de les persones i la sostenibilitat del medi ambient, segons ha explicat la número 5 de la llista nacional, Laia Moliné. “Portem 12 anys en els que els governs de DA i Liberals l’únic que han fet ha estat tirar per un creixement desmesurat i constant, que no ha anat més enllà que a provocar la realitat que tenim avui a Andorra, que és un empobriment de la qualitat de vida dels seus ciutadans”, ha manifestat la candidata explicant que per a solucionar-ho “el que nosaltres volem és implantar una llei d’urbanisme que solucioni totes aquestes mancances i al final es tingui en compte la sostenibilitat del medi ambient, que és el nostre patrimoni, i que es tinguin en compte els recursos que tenim i la seva disponibilitat”.

Moliné ha explicat que cal obrir un debat amb tots els actors concernits per a tractar la qüestió del desenvolupament urbanístic del país i “veure quins són els límits de creixement que tenim” i a partir d’aquí establir-los en els plans d’urbanisme. En aquesta línia, la candidata progressista ha afegit que “proposem que no es pugui construir a determinades alçades o pendents i que es prohibeixi la construcció en els terrenys agrícoles, perquè pensem que s’han de protegir i el dia de demà hem de tenir on poder cultivar també”.

Finalment, Moliné també ha explicat que des de PS SDP+ es proposa limitar a un sol habitatge la compra per part de no residents i “d’aquesta manera també frenaríem una mica l’especulació i relaxaríem en part el mercat de l’habitatge”.





PS SDP+ revisarà el pla de mobilitat de les valls centrals per a evitar els col·lapses circulatoris

La coalició PS SDP+ revisarà el pla de mobilitat de les valls centrals amb l’objectiu d’evitar els col·lapses circulatoris. Així ho ha explicat el candidat socialdemòcrata per la parròquia d’Escaldes-Engordany, David Pérez, qui considera que el pla que es va promoure fa uns anys des del Ministeri d’Ordenament Territorial i els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany no ha complert els objectius -que eren millorar la qualitat de l’aire i de la vida de les persones- i “ha creat nusos circulatoris”.

Així ha posat l’exemple del vial de la Unió, que transcorre entre la rotonda del Km0 i la de la Dama de Gel. Pérez ha explicat en aquesta via hi ha tres aparcaments, les entrades i sortides dels quals desemboquen a la mateixa via i un gir a l’esquerra per a accedir a un centre comercial, cosa “insòlita a criteri de molta gent que hi entén de mobilitat”.

La proposta socialdemòcrata passa per refer el pla de mobilitat, comptant amb el criteri de professionals del sector i amb els actors implicats -Ministeri d’Ordenament Territorial, Agència de Mobilitat, comuns, etcètera- i executar les mesures que se’n derivin -cosa que de l’actual pla no s’ha fet amb totes-, ja que “tal com està ara estem abocats al col·lapse, perquè nosaltres mateixos, qualsevol dia en hora punta col·lapsem aquesta artèria de circulació, i, amb l’afluència de turistes, el caos és majúscul”.