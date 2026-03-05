La Seu: Mor Presentació Farràs als 107 anys

Al centre de la imatge, Presentació Farràs Vilanova, amb el seu ram de flors
Al centre de la imatge, Presentació Farràs Vilanova, amb el seu ram de flors, ara farà un any (Aj. la Seu)

La padrina centenària Presentació Farràs Vilanova ha mort aquest dimecres, als 107 anys. Farràs era actualment la persona de més edat de la Seu d’Urgell i una de les més longeves del Pirineu. De fet, ara li faltaven pocs dies per a arribar als 108 anys d’edat. Ara fa un any, el març de 2025, Presentació Farràs va celebrar el seu 107 aniversari a la Llar de Sant Josep, on residia.

Tal com es fa amb tots els padrins i padrines que han esdevingut centenaris, va rebre la felicitació de l’Ajuntament de la Seu a través de l’alcalde, Joan Barrera, que li va lliurar un ram de flors i un pastís d’aniversari. En aquella celebració va estar acompanyada d’una de les seves filles, el seu gendre i personal assistencial del centre residencial per a gent gran. Prèviament, al 2018 ja havia rebut la Medalla Centenària que la Generalitat de Catalunya concedeix a tots els catalans i catalanes que arriben als cent anys. 

Presentació Farràs Vilanova, de Cal Xic del Pla de Sant Tirsva néixer el 13 de març de 1918. Ha tingut 3 fills, 6 nets i 9 besnets. La missa funeral s’oficiarà aquest dijous a les 4 de la tarda, a l’església parroquial del Pla de Sant Tirs, el seu poble natal. La sala de vetlla està instal·lada al matí (10-13 h) al Tanatori Sant Esteve. 

