Contribució de 35.000 euros del Govern al Fons d’Andorra de Cooperació Internacional de la SEGIB

El Govern ha aprovat una contribució voluntària de 35.000 euros al Fons d’Andorra de Cooperació Internacional de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) per al pagament de la quota de la iniciativa iberoamericana en matèria de prevenció i eliminació de totes les formes de violència envers les dones pel 2026. L’objectiu general d’aquest projecte és contribuir a avançar i promoure la igualtat de gènere als països iberoamericans, enfortint la prevenció i l’eliminació de totes les formes de violència contra les nenes i les dones als països de la regió.
El projecte té el seu origen en els compromisos de la XXVI Conferència Iberoamericana, que es va dur a terme el 2018 a Guatemala, i en els acords contrets a la I Reunió de Ministres Iberoamericans de Relacions Exteriors celebrada a Andorra a finals de novembre del 2019. En les dues trobades es va impulsar el procés de consultes per a la posada en marxa d’aquesta iniciativa iberoamericana en matèria de prevenció i eliminació de totes les formes de violència envers les dones, que finalment es va aprovar durant la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que es va fer a Andorra l’abril de 2021.