Aquest dissabte tornen Els Encants dels Canonges i La Seu Antic

La Seu d’Urgell es convertirà aquest proper dissabte, 7 de març, en el punt de trobada per als amants dels objectes amb història, el col·leccionisme i el consum responsable. Coincidint amb el primer dissabte de mes, la ciutat recupera de forma simultània Els Encants dels Canonges i La Seu Antic, dues iniciatives que busquen dinamitzar el centre històric i les zones comercials.
Segona mà i sostenibilitat als Canonges
Sota el lema ‘Recuperar, Reutilitzar, Reciclar’, el mercat de segona mà Els Encants dels Canonges torna per a oferir una nova vida a tota mena d’objectes. Aquest mercat, que se celebra de les 9:00 a les 14:00 hores, és una oportunitat per a fomentar l’economia circular i la reducció de residus.
Antiguitats i col·leccionisme
D’altra banda, el passeig Pasqual Ingla i la plaça Joan Sansa acolliran una nova edició de La Seu Antic. Organitzat per l’Associació Catalana Antic i Col·leccionisme amb la col·laboració de l’Ajuntament, aquest mercat s’especialitza en antiguitats, col·leccionisme i objectes vintage.
L’horari d’obertura serà també de 9:00 a 14:00 hores. L’organització ja ha confirmat les properes dates de celebració per a la primavera, que seran el 4 d’abril i el 2 de maig, consolidant així la cita del primer dissabte de cada mes com un referent per als buscadors de tresors i peces úniques a la zona.
Una oferta complementària
Amb la celebració conjunta d’aquests dos mercats, la Seu d’Urgell referma la seva aposta per un model de comerç diversificat que atreu visitants d’arreu de la comarca i del Pirineu, oferint una experiència de compra a l’aire lliure que combina la sostenibilitat del mercat de segona mà amb el valor cultural de les antiguitats.