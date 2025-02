La Seu: Jornada ‘Llegendes i Sabors del Bosc’ per a reivindicar la carn de caça i la tòfona

Cartell anunciador de la jornada ‘Llegendes i Sabors del Bosc’

El centre històric de la Seu d’Urgell serà l’escenari, aquest cap de setmana, de les noves jornades ‘Llegendes i Sabors de Bosc’, amb què es vol reivindicar la tradició, la gastronomia i els productes autòctons tot posant en valor la carn de caça, la tòfona i el patrimoni immaterial del Pirineu, com el Ball de l’Ossa. L’esdeveniment l’organitzen la representació a Lleida de la Federació Catalana de Caça, la Germandat de Sant Sebastià i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), en el marc del projecte “Herois del Rebost”.

Amb els actes programats, les entitats impulsores volen també conscienciar la població de “la importància de la caça sostenible”, tant en l’objectiu de mantenir un medi natural endreçat com en la gastronomia i la cuina tradicional de la comarca i del Pirineu. A més de ser un punt de trobada per a professionals de la caça, cuiners i productors, es vol “apropar al públic general una gastronomia amb profundes arrels al territori”, tot difonent “els beneficis de la carn de caça, la seva sostenibilitat i el seu potencial culinari, així com preservar el patrimoni cultural de la comarca”. Per això, tots els actes -tret del sopar a l’Hotel Andria- són gratuïts i oberts a tothom.

El programa ja començarà aquest mateix divendres, 21 de febrer, amb una Jornada Tècnica sobre seguretat en les batudes de caça. Es farà a la Sala de la Immaculada al vespre (19.00-21.30 h) i hi parlaran tres ponents que explicaran les normes de prevenció existents actualment en les activitats cinegètiques.





Actes al llarg de dissabte

El gruix d’actes serà dissabte, dia 22 i es començarà amb demostracions culinàries, amb dos cuiners i un productor de tòfona que prepararan receptes tradicionals amb porc fer, llebre i tòfona. Aquesta primera activitat del dia es podrà seguir a la sala del Centre Cívic El Passeig, de les 10 del matí a les 12 del migdia.

Paral·lelament, i tot coincidint amb el mercat setmanal, al llarg del matí hi haurà un petit mercat de productes de caça i tòfona, a la plaça Patalín. I a les 12 del migdia, també a la plaça Patalín, se celebrarà la representació del tradicional Ball de l’Ossa, recuperat a la Seu l’any 2023. Aquesta dansa tradicional, força vinculada als actes de Carnestoltes al Pirineu (i conservada sobretot a Andorra i al Vallespir), ha estat reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. Tot seguit, a la una del migdia i encara a la plaça Patalín, s’oferirà tastets de plats de caça i tòfona, amb productors locals. El programa de dissabte continuarà a la tarda (17.00-20.00 h), a la Sala de la Immaculada, on es podrà seguir xerrades sobre cuina i seguretat a la muntanya.





Sopar gastronòmic

Les jornades es completaran amb un Sopar Gastronòmic amb carn de caça i tòfona, dissabte mateix a la nit (21.00 h) a l’Hotel Andria, amb un menú especial creat per la cuinera Mariona Sort, acompanyat d’una xerrada sobre la comercialització de la carn de caça. Aquest és l’únic acte de pagament del cap de setmana, amb un preu de 35 € per persona. Es pot reservar plaça al correu info@fclleida.cat o enviant un WhatsApp al 626 817 739. El pagament es pot fer al compte: ES03 2100 0012 2402 0078 5837.

La informació dels actes també es pot trobar al web www.fclleida.cat/ca i als perfils de les entitats organitzadores a les xarxes socials.