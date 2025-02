Un cotxe amb dos ocupants s’estimba a la carretera de la Rabassa (fotos)

Els policies prenent fotografies del vehicle (PF)

Espectacular accident de trànsit el que ha tingut lloc poc després de les 8 del matí a la carretera de la Rabassa, a l’altura del camí de la Creueta, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Un vehicle ocupat per dues persones -conductor i acompanyant- ha sortit de la via per a precipitar-se per un desnivell i anar a aterrar a un prat. Pel que hagués pogut passar, vist el mal estat del cotxe, els dos ocupants se n’han sortit prou bé, encara que han requerit d’atenció sanitària.

Segons les primeres informacions a les que ha tingut accés Fòrum.ad, el conductor del vehicle hauria patit una indisposició, concretament un atac de tos. Això hauria provocat que perdés el control de l’automòbil per a acabar sortint de la calçada i estimbar-se metres avall de forma “acrobàtica”.

El punt per on ha sortit volant el cotxe (PF)

A causa de la caiguda i l’impacte el vehicle ha quedat mol malmès (PF)

Agents de circulació i la Policia s’han personat immediatament al lloc del sinistre (PF)

La barana del punt on ha “saltat” l’automòbil ha quedat destrossada (PF)