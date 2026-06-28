La Seu impulsa la seva tradició formatgera amb un nou cicle de visites guiades per a aquest estiu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través de Turisme de la Seu i de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat), posa en marxa una nova edició del cicle de visites guiades per a aquest estiu de 2026, sota el lema «La Seu d’Urgell, la capital del formatge». L’objectiu d’aquesta proposta és donar a conèixer el ric patrimoni històric, cultural i gastronòmic vinculat a la tradició formatgera del municipi.
Entre els mesos de juliol i setembre, hi ha programades un total de 26 visites guiades, distribuïdes idiomàticament per tal d’arribar tant al públic local i del país local com als visitants i turistes: 14 visites es faran en català i 12 es faran en castellà. Totes les sessions es duran a terme a les 17.00 hores.
Calendari i idiomes segons el mes:
- Juliol: Les visites es faran els dimarts (en castellà) i els dissabtes (en català). El dimarts 7 de juliol no hi haurà visita.
- Agost: S’amplia la freqüència de l’activitat. Les visites en castellà es faran els dimarts i divendres, mentre que les sessions en català tindran lloc els dijous i dissabtes. El dissabte 15 d’agost no hi haurà visita.
- Setembre (fins al dia 12): Les visites es faran els dimarts (en castellà) i els dissabtes (en català). El dimarts 1 de setembre no hi haurà visita.
Inscripcions
El preu de l’activitat és de 4,50 € per persona. Totes les persones interessades a participar-hi han de formalitzar la seva inscripció prèvia a través de la pàgina web oficial: https://agenda.laseu.cat/espaiermengol/.
Amb aquesta iniciativa, la Seu d’Urgell referma un any més el seu «compromís amb la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat, especialment el formatge, com un dels principals motors d’atracció turística i d’identitat cultural del territori», assenyalen des del consistori.