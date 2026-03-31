La Seu i Castellciutat celebren la Pasqua amb cantades de Caramelles

Els carrers de la Seu d’Urgell i Castellciutat podran gaudir de nou de les cantades de Caramelles per a celebrar la Pasqua de la mà dels grups de les Caramelles Infantils, del Cor de Caramelles de la Germandat de Sant Sebastià i dels Caramellaires de Castellciutat, els propers dissabte 4 i diumenge 5 d’abril.
El cor de les Caramelles Infantils, integrat per més d’una setantena d’alumnes dels grups de cant coral de l’Escola Municipal de Música i alumnat de 2n a 6è de primària de les escoles Albert Vives, Pau Claris i La Salle, es podran escoltar el dissabte, 4 d’abril, al matí. Durant aquest segon trimestre, les escoles han estat assajant per a l’ocasió un repertori de tres peces format per una marxa Les flors de la primavera, d’Higini Caselles, la sardana Primavera, de Joan Roure i Jané, i Comiat, d’A. Cema.
Les cantades s’iniciaran a dos quarts d’onze del matí a la plaça de les Monges i continuaran amb parades a la plaça Patalín, Parador, Seminari, Llar de Sant Josep, Claustre de la Catedral i finalitzant a l’Hotel Andria. Enguany la cantada conjunta amb el Cor de Caramelles de la Germandat de Sant Sebastià tindrà lloc a la plaça dels Oms a les onze del matí.
L’acompanyament instrumental anirà a càrrec d’un grup d’acordions i violins integrat per la professora Cati Plana i els i les alumnes del Conservatori de música dels Pirineus i de l’Escola de Música Agustí Busquets, Judit Martell, Lluc Dexeus, Laia Rosado, Joan Gómez i Mar Balcells.
Per la seva part, el Cor de Caramelles de la Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell, format per uns 50 cantaires i una dotzena de músics, cantarà pels carrers de la ciutat els propers dissabte 4 i diumenge 5 d’abril, tots dos dies al matí. Les Caramelles, organitzades per la Germandat de Sant Sebastià, compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu, del col·legi La Salle i d’EFAUSA. El Cor de Caramelles està dirigit per Lluís Obiols, mentre que la seva preparació ha anat a càrrec de Sònia Lanau, Rafel Llobet i Quim Manyós .
Les cantades s’iniciaran el dissabte, a les 10:30 del matí, a la plaça de Soldevila i transcorreran pels carrers del centre històric, amb la cantada conjunta amb el cor de Caramelles Infantils a les onze a la plaça dels Oms. El diumenge, a partir de dos quarts d’onze del matí, es reprendran pels carrers de l’Eixample, amb les parades ja tradicionals a la Llar de Sant Josep i a dos quarts d’una, el cor cantarà davant de la Catedral de Santa Maria amb el Bisbe Josep Luís Serrano, i es finalitzarà la festa cantant al Sant Hospital i al Passeig de Joan Brudieu.
El repertori d’aquest any 2026 està format per la sardana Avui és Pasqua (Joan Roure), el vals Comiat (A. Cema), l’havanera Havanera del Vallès (Vicenç Olivé) i la sardana Sota el Mas Ventós (Jaume Bonaterra).
Enguany, el vals “Comiat” serà la peça musical que cantaran conjuntament el Cor de Caramelles Infantils i el Cor de la Germandat de Sant Sebastià a la plaça dels Oms.
El cor dels ‘Caramellaires de Castellciutat’ format per una trentena de cantaires i dirigits per Toni Bernadó, cantaran el diumenge de Pasqua. A les 8 del matí començaran a la Glorieta seguint pels carrers del poble fins a les onze del matí, moment que protagonitzaran la Missa cantada i cantada de Caramelles dins l’església. Tot seguit continuaran cantant pels carrers i finalitzaran a la Plaça de l’Arbre (Plaça Major).
El repertori d’aquest any 2026 està format pel vals mariner La Rosa del Port (Ortega Monasterio), una rumba catalana Lola la Tabernera (Carles Casanovas) i l’Havanera de Castellciutat (lletra de Ramon Aril i música de Toni Bernadó).
Des de l’organització dels cors es manifesta que “volem agrair a tots i totes els i les cantaires, músics, professorat, escoles, famílies i els respectius directors per donar suport, una vegada més, la nostra tradició. Així com també a tothom que els dies de les cantades ens acull i col·labora”. També volen animar a la ciutadania urgellenca que els segueixin durant les cantades.