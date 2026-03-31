El Programa de detecció precoç del càncer de còlon ha permès detectar la malaltia a 9 persones el 2025

Amb motiu del Dia mundial contra el càncer de còlon i recte que se celebra el 31 de març, el Ministeri de Salut vol recordar la importància de la detecció precoç en aquesta malaltia, ja que té més possibilitats de curació com més aviat es detecta, i aprofita per a presentar les dades de 2025, primer any de la segona ronda de cribratge (2025-2026), del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte. Durant aquest any, el programa ha permès detectar càncer a 9 persones durant el 2025 i des de l’inici del programa el 2023 se n’han detectat 38.
Aquest programa es va engegar fa tres anys, justament, davant la importància de fomentar la detecció en els primers estadis de la malaltia, ja que això permet als pacients que la pateixen tenir més possibilitats de curació. El programa està adreçat a totes les persones residents al Principat d’entre 50 i 74 anys de risc mitjà, és a dir, aquelles que no tenen antecedents personals ni familiars de càncer de còlon i recte i que tenen l’edat com a únic factor de risc.
Entrant al detall de les dades, durant el 2025 han participat 6.054 persones, el que suposa el 28,93% sobre el total de persones convidades a participar-hi (20.926) de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana i Andorra la Vella (les persones de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany es convidaran a participar durant el 2026). La participació ha augmentat lleugerament en referència als dos anys anteriors. Han participat més les dones (32,48%) que els homes (25,77%), però en canvi, els homes han tingut més proves de detecció de sang oculta en femta positives (4,8%) que les dones (3,47%).
De les persones participants, 248 han tingut un resultat positiu en la prova de sang oculta en femta, entre aquestes, s’ha fet la prova diagnòstica (una colonoscòpia) a 188 i hi ha 30 persones pendents a fer-se-la. A les 30 persones restants no se’ls hi ha fet perquè, després de fer l’entrevista, s’ha vist que no estava indicada una colonoscòpia del programa de cribratge.
A partir d’aquestes 188 colonoscòpies s’ha detectat càncer a 9 persones, s’ha derivat a seguiment a 73 persones que necessiten un seguiment específic fora del programa de cribratge, perquè s’han detectat determinats pòlips que obliguen a que aquestes persones hagin de fer seguiment amb colonoscòpies de control a l’any o als 3 anys. A 84 persones no se’ls ha trobat cap lesió que requereixi seguiment i se les convidarà de nou a participar en el programa als 10 anys, amb la prova de detecció de sang oculta en femta (sempre i quan no tinguin més de 74 anys quan hagin passat els 10 anys).
Encara hi ha 22 persones que estan finalitzant els estudis.
Com funciona el programa?
El Ministeri de Salut convida la població diana a participar en el Programa mitjançant una carta personalitzada. Amb la carta rebuda, cal anar al centre d’atenció primària (CAP) a recollir el tub per a fer la prova. Un cop recollida la mostra de femta, segons el que indiquen les instruccions del tub, cal posar la data de recollida de la mostra al tub i portar-lo al CAP al més aviat possible, sempre abans de tres dies –mentre no es porti el tub al CAP, caldrà guardar-lo a la nevera. Quan s’entrega la mostra, el CAP fa arribar el tub al laboratori, que l’analitza.
En cas de resultat negatiu, la prova es troba dins la normalitat i la persona tornarà a ser convidada a fer la prova al cap de dos anys. Si la mostra no es vàlida, es contactarà amb la persona per a repetir la prova. I, en cas de positiu, s’informa la persona per telèfon des de la unitat de cribratge del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i se li dona hora per a valorar i planificar la colonoscòpia, si escau.
Si a la colonoscòpia no es detecta cap pòlip ni càncer, es recomana continuar amb el programa de detecció precoç i la prova de detecció de sang oculta en femta deu anys després. En canvi, si s’hi detecta un càncer o una altra patologia que requereixi seguiment, es deriva la persona al circuit assistencial pertinent.
Els resultats de totes les proves, tant la de sang en femta, com la de la colonoscòpia es registren a la història clínica. Per a més informació, el programa ofereix un telèfon d’atenció directa de dilluns a divendres de 10 a 13 hores, excepte festius, tel: 867 785, i una adreça electrònica, programacolon@govern.ad.