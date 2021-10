La Seu homenatja Lluís Companys amb una escultura a la plaça de les Monges

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell inaugurarà aquest divendres al migdia (13.00 h) una escultura amb la qual la ciutat ret homenatge a Lluís Companys, 123è president de la Generalitat de Catalunya. L’acte coincidirà amb el 81è aniversari de la mort de Companys a mans de les tropes franquistes.

La creació commemorativa estarà instal·lada des d’ara a la rotonda de la plaça de les Monges, en un dels indrets més cèntrics de la capital de l’Alt Urgell, i és obra de l’escultor cerdà Ernest Altés. L’autor mateix ha explicat que la peça consta de dos elements bàsics: un bloc de pedra tallat en quatre parts i un enreixat de vuit barrots forjats de ferro, en format d’U. Aquesta configuració vol ser “un símbol de les presons que no van aconseguir doblegar i la fermesa de les conviccions del President Companys”.

El magnífic bloc de pedra escollit s’ha extret de la pedrera de la Guàrdia. S’ha triat tant per la seva tonalitat roja, que simbolitza les quatre barres de la bandera catalana, com per la pertinença a l’Alt Urgell i la proximitat de la beta a la ciutat de la Seu.

Lluís Companys i Jover, nascut al Tarròs (Urgell) l’any 1882, va presidir la Generalitat des de l’11 de març de 1936 i fins al 15 d’octubre de 1940, quan va ser assassinat per un pilot d’afusellament al Castell de Montjuïc, a Barcelona. Poc abans, l’agost del mateix any, havia estat capturat a França per part del règim nazi, mitjançant la Gestapo, que el va lliurar a les autoritats espanyoles dirigides pel dictador Franco. Companys és, encara avui, l’únic president d’un sistema democràtic europeu que va morir afusellat.