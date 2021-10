El Parc Olímpic del Segre rep la distinció “Site of the Olympic Games”

El Parc Olímpic del Segre aconsegueix l’etiqueta “Site of the Olympic Games”. El proper diumenge 17 d’octubre a les 11h00, a l’entrada de les escales de l’Adoberia, es descobrirà una placa commemorativa.

L’etiqueta “Site of the Olympic Games” és “una oportunitat única d’activar el llegat olímpic, desvetllar i reviure l’esperit olímpic estimat en la gent i les seves ciutats; així com enllaçar amb la nostra comunitat pels anys propers”, diu l’Ajuntament en un comunicat. El passat 11 d’octubre el Comitè Olímpic Internacional va distingir el Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell com a “Site of the Olympic Games”, una distinció única a tot l’estat Espanyol.

L’any 1992, la ciutat de la Seu d’Urgell va ser una de les Subseus organitzadores dels XXVens Jocs Olímpics de Barcelona, promovent la introducció de la disciplina olímpica d’eslàlom en aigües braves al programa oficial dels Jocs Olímpics. Des d’aquella fita, la instal·lació del Parc Olímpic del Segre s’ha dedicat durant 30 anys a la promoció i el foment de l’esport. Amb la col·laboració del Club Cadí Canoë-Kayak, l’establiment dels centres de tecnificació i l’organització de competicions internacionals d’alt nivell, 19 Copes del Món, 1 Campionat d’Europa i 3 Campionats del Món.

Aquesta distinció permet difondre el Parc Olímpic del Segre com a seu oficial dels Jocs Olímpics amb plaques informatives a l’interior del parc i fent-ne difusió a través de materials de promoció i la pàgina web.

El proper diumenge 17 d’octubre, coincidint amb el 35è aniversari de la nominació del COI de Barcelona per la XXVa Olímpiada, es descobrirà una placa commemorativa a l’entrada de les escales de l’Adoberia del Parc Olímpic del Segre a les 11 del matí. L’acte estarà presidit per autoritats locals i el president de la Federació Internacional de Canoa i membre del Comitè Olímpic Internacional José Perurena López; així com dels atletes olímpics d’eslàlom, diverses personalitats de les institucions, del món de l’esport i de la ciutat. L’acte està obert a tothom.