El Consell pren en consideració la llei de transparència i posa ordre al bloqueig de les notaries

El Consell General ha aprovat per assentiment la presa en consideració de la proposició de llei de transparència i accés a la informació pública . En una sessió molt plàcida també s’ha modificat la llei del notariat per evitar situacions de bloqueig com l’actual i s’ha ratificat un acord amb Rússia que evitarà la necessitat de visat per viatjar-hi.

Tots els grups parlamentaris han votat a favor de prendre en consideració la proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública. La consideren necessària per millorar la relació entre administració i ciutadania.

El treball del text en comissió es preveu intens. Els grups de l’oposició ja han avançat que hi faran força esmenes.

Els socialdemòcrates hi volen incorporar mesures relatives a una governança més oberta. Terceravia+Unió Laurediana+ Independents no veu clar que també s’hi inclogui la participació ciutadana, cosa que creuen que necessita una llei pròpia. També vol que es concreti millor com es regula la informació reservada i que l’òrgan que ho controli sigui independent.

Maria Martisella, que ha intervingut en nom dels tres grups de la majoria, s’ha declarat oberta a negociar a fons la llei amb l’oposició per millorar-la. El que ha defensat és el caràcter privat de les declaracions de patrimoni dels càrrecs públics.

La sessió d’aquest dimecres ha aprovat també per assentiment una modificació de la llei del notariat que hauria d’evitar bloquejos com l’actual. Regula els processos de cessament d’activitat d’un notari i garanteix que els documents es derivin sempre en aquests casos a l’arxiu general de protocols.

Així mateix s’ha ratificat un acord bilateral amb Rússia pel qual no seran necessaris visats per viatjar-hi si les estades no superen els 90 dies.