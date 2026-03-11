Afectacions al trànsit rodat, a la Seu, per les obres de millora de la xarxa municipal d’aigua

Les obres a la xarxa municipal d’aigua que s’estan portant a terme a la rotonda de Bisbes Prínceps provoquen des d’aquest dilluns afectacions al trànsit rodat. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que regula la circulació a la zona a través de diversos semàfors, demana paciència als ciutadans pels inconvenients que aquest fet genera i espera que els treballs finalitzin divendres vinent.
L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, recorda que intervenció “és per a un bé” i que té com a objectiu principal “optimitzar els recursos hídrics de la ciutat“. Les obres de sectorització han de millorar la detecció i la reparació de fuites “mitjançant el control de cabal i pressió”, ha concretat.
Les modificacions en la circulació afecten un dels punts d’entrada la ciutat, concretament l’encreuament entre l’avinguda del Valira, l’avinguda de les Valls d’Andorra, l’avinguda de Guillem Graell i l’avinguda de Pau Claris. L’espai on s’intervé per a millorar les canonades s’evita amb canvis de direcció marcats pels semàfors.
Optimització dels recursos hídrics
La millora i renovació de la xarxa d’abastament d’aigua del municipi comprèn diferents zones i inclou la renovació d’elements obsolets, la sectorització de la xarxa i mitjans de detecció de fuites. L’import de totes aquestes actuacions és de 418.256 €, dels quals prop de la meitat correspon a una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).