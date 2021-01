La Seu es queda sense calderada i Tres Tombs a causa de la Covid-19

La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d’Urgell celebrarà aquest pròxim diumenge 17 de gener la festivitat del seu patró amb una programació commemorativa que s’ha hagut de reduir i modificar a causa de la pandèmia per la Covid-19.

La diada de Sant Antoni d’enguany no hi tindrà lloc la tradicional i centenària calderada que se celebra any rere any al bell mig del passeig Joan Brudieu, com tampoc els Tres Tombs.

En canvi, es manté l’acte de canvi de banderer, la missa solemne a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, a les 11.30 hores, que comptarà amb la participació de la coral Veus de la Seu, i la benedicció i repartiment del tradicional panet de Sant Antoni. La celebració de Sant Antoni finalitzarà enguany amb la benedicció dels animals a la plaça dels Oms.

Val a dir que la Confraria de Sant Antoni també repartirà el panet beneït a les misses de les nou del matí i de l’una del migdia.



Tots aquests actes es portaran a terme amb les corresponents mesures de seguretat sanitàries i seguint els estrictes protocols que marca el Procicat.



Donació d’aliments



Tal i com explica la junta d’aquesta entitat en la salutació del llibret d’enguany “aquesta Confraria va néixer en un any de pandèmia, a fi d’ajudar la població de la Seu d’Urgell a passar l’hivern amb un àpat calent. Així que, en un any de pandèmia, no ens podem quedar de braços creuats”.

Així doncs, a causa de l’excepcionalitat sanitària que no permet oferir un plat d’escudella a la població urgellenca, la Confraria de Sant Antoni farà una donació d’aliments per a les famílies més necessitades.

A més, també farà una aportació econòmica a La Marató de TV3 que en aquesta ocasió ha estat dedicada a la lluita contra la Covid-19.

Aquestes accions solidàries compten amb la col·laboració dels patrocinadors i anunciants inclosos en el programa de mà d’aquest any.

Per la seva part, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha remarcat el “bon criteri” per part de la Confraria de Sant Antoni “de posar la salut com a bé més preuat i deixar la calderada pel 2022, on segur que tornarà amb més força que mai, i serà més ben rebuda que mai”.



Fàbrega ha remarcat que “és un any de reinventar-nos, de mirar de mantenir les tradicions adaptades a la pandèmia, però de seguir amb la màxima il·lusió les tradicions més arrelades a la nostra ciutat”.