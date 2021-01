Actua Empresa crea el club de producte de turisme de Salut d’Andorra

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la ministra de Turisme, Verònica Canals, la directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, i el president de la junta de l’Andorra Health Destination (AHD), Joan Muro, han presentat aquest dimarts, 12 de gener, a l’Espai d’Innovació d’Andorra, l’AHD impulsat per Actua Empresa amb el suport d’Andorra Turisme.

Gallardo ha explicat que l’Andorra Health Destination “és un projecte públic-privat per promocionar d’una manera conjunta Andorra com una destinació de turisme de salut per a empreses del sector que estiguin preparades per rebre clients de fora del país i que puguin oferir una experiència de la màxima qualitat​”.

En aquest sentit, el ministre ha recordat que “és una nova iniciativa que pretén potenciar un dels sectors prioritaris dins de la nostra estratègia de diversificació econòmica del país”, i ha destacat que “neix amb l’objectiu de treballar amb l’oferta de salut a Andorra per dissenyar un producte de turisme en la línia de la creixent demanda mundial del sector de la Salut”.

A l’hora de començar a treballar el projecte, des d’Actua Empresa es va analitzar l’oferta de salut a Andorra i les especialitats ja existents. Es va constatar que al país hi ha una important oferta tant en els àmbits mèdics com també en el de benestar i termal. Finalment es van identificar empreses especialitzades en medicina esportiva i regenerativa, oftalmologia, dermatologia, medicina estètica, odontologia… i també en teràpies termals, holístiques, rehabilitació i nutrició. Un altre dels objectius és millorar el seu potencial preparant-les perquè puguin alinear-se amb els darrers estàndards internacionals. Pel moment ja en formen part 13 empreses del país.

Per la seva banda, la ministra de Salut, Verònica Canals, ha informat que abans de la pandèmia “el 34% dels nostres visitants, és a dir, 2,7 milions, arribaven al país atrets pels serveis de wellness. I de mitjana passaven 3 dies gaudint d’aquesta oferta”. Canals també ha assenyalat que el turisme de Salut va generar l’any 2019, 1.019 bilions d’USD, segons les dades registrades i estimades pel Global Wellness Tourism Market Report, i s’estima un creixement d’un 7% anual fins el 2025, quan es preveu arribar a una xifra que superi els 1.400 bilions d’USD. ​

“Volem aprofitar aquesta tendència i l’oferta diversa i de màxima qualitat que ofereixen les nostres empreses per atraure aquest tipus de turisme. Per aquest motiu hem donat suport a aquesta iniciativa d’Actua Empresa que estem segurs que donarà els seus fruits en quant les condicions de pandèmia permetin una major mobilitat a nivell europeu i mundial”, ha afegit la ministra.

A la presentació també ha intervingut la directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, que ha fet una demostració de les oportunitats que ofereix la plataforma on line de l’Andorra Health Destination. El president de la junta de l’AHD, Joan Muro, ha finalitzat l’acte explicant els requisits per formar part del club de turisme de Salut i enumerant els membres que ja hi formen part.