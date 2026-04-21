La Seu es prepara per a un Sant Jordi ple de cultura amb llibres, roses i activitats participatives

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, conjuntament amb la Biblioteca Sant Agustí i diverses entitats educatives i socials de la ciutat, presenta el programa d’actes per a la celebració de Sant Jordi d’enguany. La celebració destaca per la gran presència de parades al carrer i una oferta cultural que combina dansa, música, art i literatura.
El Passeig Joan Brudieu: el cor de la festa de les roses i dels llibres
El dijous, 23 d’abril, el passeig Joan Brudieu serà l’epicentre de la diada. Amb més de 40 parades, els ciutadans i visitants podran trobar una àmplia oferta de llibres i roses, llegendes i detalls d’artesania i espais informatius d’entitats, associacions i escoles de la ciutat.
Programació d’activitats
Enguany, els actes oficials s’estenen durant dos dies, posant el focus en la producció cultural local i el foment de la lectura entre totes les edats.
Dimecres, 22 d’abril: La vigília cultural
- 18:00 h – ‘Balla’m Poesia: Rosa Joana i les set magnífiques’: Una proposta interdisciplinària a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Dansa, l’Escola Municipal de Música i l’Escola Municipal d’Art de la Seu.
- Organitza: Escoles Municipals i Biblioteca Sant Agustí.
Dijous, 23 d’abril: La gran Diada de Sant Jordi
- 10:00 h – ‘Compartim lectures. Microrelats’: Una trobada literària al pati de la Biblioteca Sant Agustí protagonitzada pels alumnes de l’Escola Mn. Albert Vives i l’Escola Pau Claris.
- Organitza: Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell, escoles participants i Biblioteca Sant Agustí.
- 12:00 h – ‘La gent gran llegeix poemes de Blai Bonet’: Un homenatge literari al pati de la Biblioteca Sant Agustí per part del col·lectiu de la gent gran de la ciutat.
- Organitza: Regidoria de la Gent Gran i Biblioteca Sant Agustí.