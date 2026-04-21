Avís groc per tempesta amb possible calamarsa

El Servei Meteorològic Nacional (SMN) ha activat, novament, un avís groc per a aquesta mateixa tarda de dimarts a causa del pronòstic del temps que alerta de ruixats tempestuosos que podrien caure en diferents zones del Principat d’Andorra. Aquests ruixats poden ser de moderada intensitat i, segons l’SMN, anirien acompanyats d’aparell elèctric. No es descarta que en alguns punts concrets del país caigui calamarsa. Cas de donar-se, la previsió assenyala que seria la meitat sud d’Andorra la més afectada per la meteorologia.
Tal com assenyala el Servei Meteorològic Nacional, Aquest temps, que en ocasions esdevé violent, sol ser de curta durada i pot deixar importants quantitats de precipitació en punts determinats.