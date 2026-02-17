La Seu encarrega a Parc del Segre SA l’execució de diverses millores a les instal·lacions esportives municipals

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat encarregar a la societat mercantil municipal Parc del Segre SA, concretament al Servei d’Esports, la gestió i execució d’un conjunt d’actuacions de millora a la xarxa d’instal·lacions esportives públiques. L’import total de l’encàrrec ascendeix a 791.015,28 € (IVA inclòs).
Aquesta decisió s’emmarca en la subvenció concedida pel Consell Català de l’Esport, destinada al pla de xoc per a la millora de la Xarxa Bàsica d’instal·lacions esportives per al període 2025-2029.
Actuacions subvencionades pel Consell Català de l’Esport
El projecte inclou tres intervencions clau que compten amb finançament de la Generalitat de Catalunya i aportacions municipals:
- Reforma dels vestidors del camp de futbol municipal: Amb un pressupost de 295.000 € per a l’obra, més la direcció i coordinació de seguretat.
- Millora de la il·luminació del Poliesportiu Municipal: Substitució de l’enllumenat actual per tecnologia LED, amb un cost de 30.000 €.
- Instal·lació d’una cortina divisòria al Poliesportiu: Per a permetre l’ús simultani de l’espai en dues meitats, amb una inversió de 15.500 €.
El cost total d’aquest bloc d’actuacions, incloent l’IVA i la direcció d’obres, és de 430.094,50 €.
Camp de futbol 7
A banda de les obres subvencionades, l’Ajuntament també ha inclòs en l’encàrrec la implantació d’un nou camp de futbol 7 a la zona esportiva. Aquesta actuació té un pressupost de 360.920,78 € (IVA inclòs) i serà executada sota la modalitat de contracte d’obres.
Gestió
L’Ajuntament ha designat Parc del Segre SA, representada pel Servei d’Esports, com a mitjà propi personificat per a dur a terme aquests tràmits, qui s’encarregarà de la redacció de projectes, la subscripció dels contractes necessaris i la direcció de les obres.
Aquesta col·laboració és possible ja que l’objecte social de l’empresa municipal inclou el manteniment i l’execució d’actuacions en instal·lacions esportives, funcions que assumeix el Servei d’Esports.
Segons l’acord, les certificacions d’obra i la recepció dels treballs seran supervisades i validades pels serveis tècnics, l’arquitecte municipal i la intervenció de l’Ajuntament per a garantir el compliment dels estàndards establerts.