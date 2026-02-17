El Consell Regulador Andorrà del Joc organitza la primera jornada de Joc Responsable

El ministre de Finances i president del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), Ramon Lladós, ha
inaugurat la primera jornada del Joc Responsable, un espai de treball i reflexió orientat a reforçar les
estratègies de prevenció i protecció de les persones en l’àmbit del joc, tan presencial com en línia.
Durant l’acte d’obertura, el ministre de Finances ha subratllat que “la prioritat del Govern és garantir un
model de joc segur, transparent i centrat en la protecció de la ciutadania” i ha destacat que “el joc és
una activitat legítima, però requereix un marc de responsabilitat que posi les persones al centre”.
“La prevenció no és una opció: és un deure institucional” ha expressat el ministre. En aquest sentit,
Lladós ha remarcat que Andorra ha fet passos importants en aquest àmbit, especialment des de la
creació del CRAJ el 2015, però ha insistit que cal enfortir els mecanismes de detecció precoç,
l’autoexclusió voluntària i l’accés a informació clara sobre els riscos associats al joc. “La millor
política de joc responsable és aquella que evita la problemàtica abans que aparegui. Treballem
perquè el joc sigui una activitat d’oci controlada i no una font de dany personal, familiar o social,” ha
sentenciat el ministre.
En aquesta línia s’ha expressat el director del CRAJ, Xavier Bardina, que ha assegurat que “un
regulador fort és essencial per a un joc segur, i un joc segur és essencial per a una societat protegida.
La prevenció és, i ha de continuar sent, el nostre pilar principal”.
La jornada coincideix amb el Dia Internacional del Joc Responsable, que se celebra avui 17 de febrer,
una efemèride que, segons el ministre, “ens recorda que la salut mental i el benestar han d’estar
sempre al centre de la regulació. Darrere de cada dada hi ha persones, i la protecció del jugador és
una responsabilitat compartida entre administració, operadors i societat.”
L’esdeveniment reuneix representants del sector, professionals de la salut, experts internacionals i
agents públics, amb l’objectiu de compartir bones pràctiques, reforçar la cooperació i consolidar un
model de joc segur alineat amb els estàndards europeus. Durant la jornada es tracten qüestions clau
com la prevenció d’addiccions, l’impacte del joc en línia, la protecció de menors i l’evolució de les
regulacions a escala internacional.