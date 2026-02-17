Escaldes inicia les obres al Prat del Roure per a guanyar més de 2.000 m2 de zona verda i de lleure

El Comú d’Escaldes-Engordany iniciarà les obres de construcció d’un espai públic destinat a zona verda al carrer dels Veedors, situat entre el carrer Paraires i el passatge Arnaldeta de Caboet, als entorns del Prat del roure, el dilluns 23 de febrer. Els treballs permetran guanyar 1.925 m² de zona enjardinada i 800 m² addicionals destinats a jocs infantils, que substituiran les antigues pistes de tennis i el mini bàsquet existents. Per aquest motiu, a partir del 23 de febrer, les pistes de tennis actuals quedaran tancades i les classes de l’escola de tennis es traslladaran entre el pavelló del Prat Gran i Encamp.
Cal recordar que la parròquia comptarà amb unes noves pistes de tennis que s’ubicaran a la part superior del pàrquing comunal del Falgueró. Per tant, un cop es puguin inaugurar les instal·lacions, la pràctica esportiva podrà tornar a la parròquia.
L’actuació urbanística als entorns del Prat del Roure, un dels punts més concorreguts de la parròquia, té per objectiu ampliar i unificar l’espai verd existent i donar continuïtat a l’àrea d’esbarjo. La intervenció inclourà la plantació d’arbrat, la instal·lació de gespa natural i la millora de l’enllumenat públic, així com la creació d’una nova àrea de jocs infantils amb elements inclusius que substituirà les instal·lacions esportives actuals. Els treballs permetran reforçar la connexió amb els carrers adjacents i la continuïtat amb el Clot d’Emprivat, configurant un espai més accessible i integrat dins l’entorn urbà.