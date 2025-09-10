La Seu d’Urgell vol millorar el Centre Històric a la primera convocatòria de la Llei de Barris i Viles 2025-2029

By:
On:
In: Pirineu
Un carrer del Centre Històric de la Seu (Aj. la Seu)
Un carrer del Centre Històric de la Seu (Aj. la Seu)

L’equip de govern municipal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, encapçalat per l’alcalde Joan Barrera, des de fa unes setmanes està treballant a través d’un pla de participació previ amb la ciutadania urgellenca i els diferents grups municipals amb l’objectiu de presentar-se a la primera convocatòria i optar, així, a les subvencions del Pla de Barris i Viles 2025-2029, que obrirà el seu termini el proper dilluns, 15 de setembre, i que s’allargarà fins el 15 d’octubre d’enguany.

Barrera explica que “en les darreres setmanes ens hem estat reunint amb diferents entitats, col·lectius i associacions com el Consell Municipal de Gent Gran, Autea, l’Esplai de la Gent Gran, l’Associació de Veïns del carrer dels Canonges, la Unió de Botiguers o l’Associació d’Empresaris, entre d’altres, així com tots els grups polítics que conformen l’Ajuntament de la Seu”. L’alcalde afegeix al respecte que “aquestes reunions pretenen recollir idees i opinions que serviran per a elaborar el projecte definitiu que es presentarà a aquesta convocatòria”.

Per a elaborar el projecte, la Junta de Govern Local va adjudicar el passat mes d’agost a Jornet Llop Pastor, SLP, per dur a terme les tasques d’elaboració i buidatge de les dades que s’estan recollint des de diferents departaments municipals. Jornet Llop Pastor, SLP és una empresa de solvència contrastada amb experiència amb aquest tipus de convocatòries i projectes.

Val a dir que l’Ajuntament de la Seu vol optar al topall màxim d’aquestes subvencions que és de 12,5M€: el 70% provindrà del propi Pla de Barris, mentre que el 30% restant es poden aconseguir a partir de fons propis, altres departaments de la Generalitat de Catalunya, altres organismes públics o de Fons Europeus.



Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029

El programa Pla de Barris i Viles pretén reduir les desigualats territorials i socials, millorar les condicions de vida i garantir l’accés equitatiu a serveis bàsics i habitatge digne, empoderar les comunitats amb la participació activa i construir prosperitat compartida.

El Pla de Barris és també l’instrument clau per a desplegar la Llei 11/2022 de millora urbana, ambiental i social per a transformar el país des dels seus barris.

El decret que desplega la llei facilita la identificació objectiva de barris, viles o àrees urbanes d’Atenció Especial i concreta les característiques, els continguts dels plans de barri locals i els requisits per a poder-ne ser beneficiaris.



Principals línies subvencionables:

El Pla de Barris compta amb tres línies d’intervenció que engloben totes les actuacions subvencionables:

Transformacions físiques (en l’àmbit de l’urbanisme, l’habitatge i l’eficiència energètica i hídrica).


Transició ecològica (en actuacions d’emergència climàtica, infraestructura verda urbana, serveis ambientals i economia circular).


Acció sociocomunitària (en relació amb la reducció de les desigualtats socials, l’equitat de gènere, salut i educació i economia i ocupació).

S’hi podran presentar municipis, individualment o agrupats, sempre que els barris o àrees compleixin els criteris d’Àrea d’Atenció Especial que recull la Llei 11/2022 i el Decret de desplegament. També hi poden optar les entitats municipals descentralitzades afectades per dèficits urbanístics, ambientals o socials.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]