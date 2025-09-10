La Seu d’Urgell vol millorar el Centre Històric a la primera convocatòria de la Llei de Barris i Viles 2025-2029

L’equip de govern municipal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, encapçalat per l’alcalde Joan Barrera, des de fa unes setmanes està treballant a través d’un pla de participació previ amb la ciutadania urgellenca i els diferents grups municipals amb l’objectiu de presentar-se a la primera convocatòria i optar, així, a les subvencions del Pla de Barris i Viles 2025-2029, que obrirà el seu termini el proper dilluns, 15 de setembre, i que s’allargarà fins el 15 d’octubre d’enguany.
Barrera explica que “en les darreres setmanes ens hem estat reunint amb diferents entitats, col·lectius i associacions com el Consell Municipal de Gent Gran, Autea, l’Esplai de la Gent Gran, l’Associació de Veïns del carrer dels Canonges, la Unió de Botiguers o l’Associació d’Empresaris, entre d’altres, així com tots els grups polítics que conformen l’Ajuntament de la Seu”. L’alcalde afegeix al respecte que “aquestes reunions pretenen recollir idees i opinions que serviran per a elaborar el projecte definitiu que es presentarà a aquesta convocatòria”.
Per a elaborar el projecte, la Junta de Govern Local va adjudicar el passat mes d’agost a Jornet Llop Pastor, SLP, per dur a terme les tasques d’elaboració i buidatge de les dades que s’estan recollint des de diferents departaments municipals. Jornet Llop Pastor, SLP és una empresa de solvència contrastada amb experiència amb aquest tipus de convocatòries i projectes.
Val a dir que l’Ajuntament de la Seu vol optar al topall màxim d’aquestes subvencions que és de 12,5M€: el 70% provindrà del propi Pla de Barris, mentre que el 30% restant es poden aconseguir a partir de fons propis, altres departaments de la Generalitat de Catalunya, altres organismes públics o de Fons Europeus.
Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029
El programa Pla de Barris i Viles pretén reduir les desigualats territorials i socials, millorar les condicions de vida i garantir l’accés equitatiu a serveis bàsics i habitatge digne, empoderar les comunitats amb la participació activa i construir prosperitat compartida.
El Pla de Barris és també l’instrument clau per a desplegar la Llei 11/2022 de millora urbana, ambiental i social per a transformar el país des dels seus barris.
El decret que desplega la llei facilita la identificació objectiva de barris, viles o àrees urbanes d’Atenció Especial i concreta les característiques, els continguts dels plans de barri locals i els requisits per a poder-ne ser beneficiaris.
Principals línies subvencionables:
El Pla de Barris compta amb tres línies d’intervenció que engloben totes les actuacions subvencionables:
• Transformacions físiques (en l’àmbit de l’urbanisme, l’habitatge i l’eficiència energètica i hídrica).
• Transició ecològica (en actuacions d’emergència climàtica, infraestructura verda urbana, serveis ambientals i economia circular).
• Acció sociocomunitària (en relació amb la reducció de les desigualtats socials, l’equitat de gènere, salut i educació i economia i ocupació).
S’hi podran presentar municipis, individualment o agrupats, sempre que els barris o àrees compleixin els criteris d’Àrea d’Atenció Especial que recull la Llei 11/2022 i el Decret de desplegament. També hi poden optar les entitats municipals descentralitzades afectades per dèficits urbanístics, ambientals o socials.