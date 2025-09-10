El telèfon 177 de prevenció de les conductes suïcides recull 83 trucades durant el primer any de funcionament

El Ministeri de Salut ha fet públiques les dades del telèfon 177 de prevenció de les conductes suïcides, també conegut com a línia verda, coincidint amb la commemoració del Dia mundial de la prevenció del suïcidi que se celebra aquest dimecres. Durant el primer any de funcionament, s’han atès 83 trucades i s’han activat tres cops els serveis d’emergències per a evitar suïcidis imminents. Des del Ministeri es valora positivament el funcionament del servei ja que permet donar resposta a situacions límit i de necessitat a la població resident al Principat.
Pel que fa al perfil de les persones que han trucat al telèfon 177, destaca que el 58% de les trucades les realitzen dones, mentre que el 42% han estat homes. Del total de trucades, el 55% són persones entre 26 i 65, seguides de la franja entre 18 i 23 anys (37%), i les persones menors de 18 anys i majors 65 anys representen un 4%, respectivament, de les trucades. Finalment, cal incidir en el fet que la majoria de les trucades les realitza la pròpia persona i les altres les realitza la família o una persona de l’entorn proper.
El Ministeri de Salut, juntament amb la Fundació Ajuda i Esperança, va posar en marxa fa un any aquesta línia d’atenció telefònica per a la prevenció de les conductes suïcides. Es tracta d’un servei confidencial i segur dirigit a totes aquelles persones que es troben en un moment de vulnerabilitat, a través del qual se’ls ofereix suport psicoemocional, orientació sobre els recursos existents al país en salut mental, i, en cas de risc alt de suïcidi, permet activar els serveis d’emergència oportuns. El telèfon 177 és gratuït i està actiu les vint-i-quatre hores del dia durant els set dies de la setmana.