Imanol Arrillaga guanya el Torneig de Meritxell de golf

El jugador, Imanol Arrillaga, amb un total de -1 sota el par, ha guanyat el Torneig de Meritxell organitzat pel Club Golf Principat en el camp de Soldeu. Un total de 37 jugadors es varen donar cita per disputar el tradicional Torneig andorrà. Amb nombrosos reconeixements per aproximacions en diferents forats, el Torneig es va disputar en la modalitat shotgun a 18 forats en format stableford.
Malgrat la incertesa de la pluja, la competició es va poder desenvolupar amb normalitat, sent una nova festa del golf andorrà.
Torneig Meritxell:
Scrach: Imanol Arrillaga.
Handicap inferior: Jean Phillipe Bordes.
Handicap Superior: Astriz Rierger.
Aproximacions:
Forat 2 o 11: Arnaud Olive a 1,65m.
Forat 5 o 14: Adrián Jauregui a 2,22m.
Forat 7 o 16: Vicente Tarazona a 2,40m.
Drive més llarg femení: Astriz Rierger.
Drive més llarg masculí: Arnaud Olivé.