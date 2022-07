La Seu d’Urgell recupera enguany la Festa Major en tota la seva plenitud

Aquest matí de dilluns el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, i el tinent d’alcalde de Cultura i regidor de Festes i Tradicions, Carlos Guàrdia, han presentat en roda de premsa el cartell i bona part de la programació de la Festa Major de la Seu d’Urgell que se celebrarà del 26 al 30 d’agost

“Torna la Festa Major de la Seu amb la totalitat de les activitats que se celebraven abans de la pandèmia, i tenim amb moltes ganes que tothom s’ho passi d’allò més bé amb la seixantena de propostes que presenta el programa festiu d’enguany”, ha anunciat Jordi Fàbrega. De la seva banda, Carlos Guàrdia ha subratllat que “recuperem la Festa Major en tota la seva plenitud, com la de 2019, la darrera que es va celebrar amb normalitat abans de la pandèmia, recuperant tots els espais festius”.

La imatge gràfica de la Festa Major 2002, creada per l’artista local Ramon Berga, té com a protagonista un personatge de còmic, reforçat amb un signe d’admiració, envoltat de textures singulars i pròpies de la Fesa Major de la Seu d’Urgell com són el Ball Cerdà i el Correfoc.

La programació

El regidor de Festes i Tradicions ha explicat que la major part del contingut del programa festiu per a aquest any ja està enllestida, i que només queden alguns actes que s’estan acabant de tancar. “La programació de la Festa Major és fruit del treball de diversos mesos de les entitats, clubs i àrees municipals, responsables de l’organització dels diferents actes festius per a tots els públics”.

Guàrdia ha avançat també que pel que fa a la zona de casetes es prioritzarà la seguretat de les persones. Al respecte, aquest vespre de dilluns tindrà lloc una reunió de la Coordinadora de Casetes a la sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a explicar la coordinació i funcionament de les Caravanes davant dels representants de cada colla.

Pel que fa al Ball Cerdà, enguany, els assajos tindran lloc al pati de l’escola Pau Claris, en lloc del pati de Les Monges, tal i com es feia en els darrers anys, ja que aquest espai es troba tancat al públic per treballs arqueològics.

Del gran ventall de propostes, el programa de la Festa Major 2022 destaca novament la celebració del SeuRock, el Seu Trònic, la cercavila de gegants, capgrossos i la Mulassa; les actuacions musicals a l’Espai Casetes de Lildami, The Tyets, Gertrudis, Sixtus, el Dj Ernest Codina i Mon Dj; sardanes amb la Principal de la Bisbal, Seu Folk, havaneres, el correfoc amb els Diables de l’Alt Urgell; els balls de nit i concerts a la plaça Catalunya; els concerts al Camp del Codina; i la fi de festa amb Macrodisco Nishka. .

També tornen els diferents tornejos esportius, la pedalada popular, la cursa a peu ‘Volta Major’, jocs de taula, ludoteques; la festa Holly; exhibició castellera amb els Castellers de Santpedor i de la Cerdanya; entre d’altres activitats festives.

Del 22 al 25 d’agost: actes previs a la Festa Major

Com ja es tradició a la Seu d’Urgell, també hi ha programades un seguit de propostes lúdiques just abans de la celebració de la Festa Major que tindran lloc entre el dilluns 22 i el dijous 25 d’agost.

Així, per dilluns 22 d’agost, a les vuit del vespre, hi ha programada la cursa d’orientació nocturna, adreçada a totes edats, que s’iniciarà a la plaça dels Oms.

Per dimarts 23, tindrà lloc, a les set de la tarda, l’actuació de Xiula, amb l’espectacle familiar ‘Control MParental’, al Palau d’Esports.

Dimecres 24 d’agost serà el torn del cinema a la fresca, a la plaça dels Oms, amb la projecció de la pel·lícula de Carla Simón, ‘Alcarràs’. I dijous 25 tindrà lloc el tradicional Teatre de Festa Major amb Pep Plaza amb el seu espectacle ‘Ara més’.

Tota la informació sobre el programa de la Festa Major de la Seu d’Urgell i venda d’entrades es pot consultar a l’enllaç: https://www.fmlaseu.cat/?avia_forced_reroute=1