Aquest dilluns s’ha presentat la festa major d’Encamp que se celebrarà del 13 al 16 d’agost

Després de dos anys amb unes festes marcades per restriccions i distanciaments, els dies 13, 14, 15 i 16 d’agost torna la Festa Major d’Encamp, amb un ample ventall d’activitats pensades per a tothom, des dels més petits fins als més grans, tal i com ha recordat el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, “la Comissió de Festes, amb els suport del comú, ha preparat un programa d’activitats per a tots els públics” i ha animat a tothom a gaudir-la i participar-hi.

La Festa Major començarà amb molt de ritme amb un dissabte totalment musical: el primer acte serà el ball de tarda amb Atrium, a les 18.30 hores, continuant amb una actuació musical per part del grup Old School, i ja cap a la nit, serà el torn dels joves amb la Festa Flaix amb Miquel González i Hector Ortega com a protagonistes, seguida de la discomòbil amb l’habitual de les festes de la parròquia DJ Moncho.

Diumenge 14 d’agost, les activitats començaran des de ben aviat, a les 7.30 hores, amb el popular concurs de pesca dels Cortals. Les inscripcions es poden fer directament a la zona d’inici al pont de Rigoder. Des de les 11 hores començaran les activitats dirigides als nens, amb inflables i jocs aquàtics fins a les 18 hores, i una festa de l’escuma Holi, que tindrà lloc a les 16 hores al passeig de l’Alguer.

A les 18.30 hores, hi haurà l’emblemàtic repic de campanes a la plaça de Sant Miquel, i la jornada continuarà amb el ball de tarda que estarà amenitzat per Atlantic’s a la plaça dels Arínsols. Des d’aquesta mateixa plaça, a les 19.30 hores, s’iniciarà la cercavila pel poble al ritme de la batucada de Sound de Secà, que després de recórrer diversos punts del poble finalitzarà a l’aparcament de Sant Miquel on posteriorment tindrà lloc el sopar del jovent.

Per concloure la jornada tindrà lloc l’actuació d’Aguateques i a continuació hi haurà discomòbil a càrrec del DJ Moncho, i una nova incorporació, la discjòquei Mireia DG, a l’aparcament de Sant Miquel.

Durant la jornada de dilluns, continuaran les activitats infantils, des de les 11 hores, a l’aparcament de Sant Miquel, i la festa de l’escuma a les 16 hores. A les 12hores, a l’església de Santa Eulàlia, es celebrarà la tradicional missa de la Mare de Déu.

Entre les activitats de tarda, destaquen el popular concurs de botifarra, el ral·li sorpresa, aquest any ambientat en la famosa cursa d’obstacles Spartan Race, i les classes de cycling que s’oferiran a la plaça dels Arínsols. Tancaran la jornada, a l’aparcament de Sant Miquel, l’espectacle ofert per DJ Animal Show seguit de la discomòbil amb DJ Moncho.

L’últim dia, dimarts 16, s’iniciarà amb la tradicional Missa de Sant Roc, on es realitzarà el reconeixement a la gent gran de la parròquia. Finalment, DJ Moncho s’acomiadarà amb una sessió de “tardeo” de 18 a 21 h, a la plaça de Sant Miquel.

La festa major d’Encamp es donarà per finalitzada amb un espectacle de focs d’artifici que tindran lloc, a partir de les 22.15 h, al pont de Riberaïgues, sempre i quan les condicions climatològiques no ho impedeixin davant la situació d’alt risc d’incendi.