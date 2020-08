La Seu d’Urgell realitzarà un cribratge massiu de la COVID19 entre demà dimecres i divendres

El Departament de Salut de la Generalitat realitzarà aquesta setmana un cribratge massiu dirigit per identificar possibles portadors asimptomàtics de la COVID19, i mirar així de disminuir les xifres de contagis actuals de la malaltia a la Seu d’Urgell, tal i com han explicat aquest matí en roda de premsa l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, la directora adjunta de la SAP Lleida-Nord de l’Institut Català de la Salut (ICS), Meritxell Feixes, i el vicealcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana.

Com a molts altres punts de Catalunya, a la Seu d’Urgell els darrers 10 dies s’han incrementat de manera significativa el nombre de contagis, la majoria d’ells lligats a activitat social amb trobades o àpats a locals de restauració o a domicilis particulars. Ara mateix a la Seu d’Urgell hi ha 69 persones contagiades aïllades al domicili i 4 pacients ingressats a la Fundació Sant Hospital, cap d’ells requerint de cures intensives. Durant el cap de setmana s’han realitzat 234 determinacions de PCR, i 36 d’elles han estat positives, xifra que representa un 15% de les mostres recollides. Aquest percentatge es considera massa alt, fet que aconsella ampliar l’estudi amb un cribratge massiu dirigit per detectar possible portadors asimptomàtics que puguin estar transmetent la malaltia sense saber-ho. Actualment l’índex de brot és de 729 (la setmana passada es va arribar a un màxim de 839) i la taxa de transmissió dels darrers 7 dies és de 1’76 (el màxim ha estat 3’82).

El cribratge voluntari se centrarà en els treballadors de la restauració que no se’ls hi hagi realitzat una PCR els dies previs i a tota la població d’edats compreses entre els 16 i els 50 anys, donat que és en aquesta franja d’edat on es detecten la majoria dels positius (l’edat mitjana dels positius dels darrers 15 dies ha estat de 38 anys).

Al respecte, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, demana la col·laboració de la ciutadania, tant per la realització de les proves PCR, com pel compliment de les mesures per disminuir els contagis: “És molt important detectar els portadors asimptomàtics perquè són aquests els que, sense saber-ho, poden mantenir aquests nivells de contagis elevats a la ciutat, per això demanem a tothom que es trobi dins dels col·lectius mencionats que acudeixi a realitzar-se la prova”. “Tanmateix, cal que no oblidem que, per controlar la situació, és imprescindible reduir els nostres contactes socials, i realitzar tots aquests mantenint la distància de seguretat de 2 metres i amb mascareta, alhora que cal mantenir les mans desinfectades de manera constants amb el gel hidroalcohòlic” ha reblat Fàbrega.

Proves PCR, al centre cívic El Passeig

Per la seva part, la directora adjunta de la SAP Lleida-Nord de l’ICS, Meritxell Feixes, ha agraït la col·laboració tant de l’Ajuntament de la Seu per la logística facilitada com al Sant Hospital pel personal sanitari que també treballarà en aquest cribratge massiu que té com a objectiu per protegir la població en general. Feixes ha remarcat que “després de fer les primeres PCR en persones del sector de la restauració, d’on han sortit aquests darrers brots, ara ho farem també de manera massiva a tota la població”.

Tal i com ha explicat la directora adjunta de la SAP Lleida-Nord de l’ICS, la recollida de mostres serà demà dimecres, dijous i divendres a la sala polivalent del centre cívic El Passeig de la Seu d’Urgell, des de les 10 a les 14 hores i de 16 a les 19 hores i es realitzarà amb personal del CAP de la Seu d’Urgell, reforçat per altres professionals d’altres CAPs del Pirineu, així com personal de la Fundació Sant Hospital. Les mostres es processaran a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Per tal que la gent pugui anar-hi s’ha distribuït de la següent manera:

– Dimecres 26 agost: Treballadors de la restauració (bars, restaurants i altres locals)

– Dijous 27 agost: població general entre els 16 i 35 anys

– Divendres 28 agost: població general entre els 35 i els 50 anys

Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Departament de Salut es demana que sobretot es realitzin la prova totes aquelles persones (dels col·lectius esmentats) que hagin estat en contacte amb gent o grups de gent sense respectar la distància de seguretat i/o dur la mascareta, ja que són els més susceptibles de ser-ne portadors asimptomàtics. Per facilitar els tràmits, caldrà portar el DNI i la targeta sanitària.

Durant aquests dies es pretén realitzar entre 300 i 500 determinacions cada dia, amb el que es podria arribar a testar al voltant d’un 10% de la població de la Seu d’Urgell en la darrera setmana.

Totes aquelles persones que presenten simptomatologia o hagin estat contactes de pacients positius no han d’acudir al cribratge massiu, sinó que seran programats des de l’atenció primària i els Gestors Covid en un circuit paral·lel.

D’altra banda, cal recordar que s’ha reforçat les tasques de neteja i desinfecció de la via pública de la Seu d’Urgell. A més, la Policia Municipal informarà per megafonia sobre els dies i els horaris d’aquest cribratge massiu, i alhora destinarà agents al punt on es portaran a terme les proves PCR.