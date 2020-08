Conveni entre Andorra Telecom i el Comú de Sant Julià per a un nou espai jove a la parròquia

Andorra Telecom i el Comú de Sant Julià de Lòria han formalitzat avui un conveni per una durada de 5 anys per millorar l’aprofitament de l’espai que havia servit com

agència comercial de la parapública els darrers anys.

La promoció del canals digitals per facilitar les gestions als clients per part d’Andorra Telecom i l’augment de clients que fan ús de l’app i la web, han anat suposant una clara davallada de l’activitat comercial en l’esmentat local, que va comportar una reducció progressiva dels horaris d’obertura i atenció al públic abans de la Covid-19.

Amb la crisi sanitària provocada per la Covid-19, Andorra Telecom va tancar aquest espai d’atenció al client ubicat a la plaça de la Germandat, el passat 14 de març i no l’havia tornat a reobrir degut a la baixa afluència de gent que rebia aquesta agència els darrers temps.

Aquest ha estat el motiu pel qual s’ha tancat aquest acord on el Comú de Sant Julià de Lòria destinarà aquest espai a desenvolupar activitats dirigides al jovent de la parròquia.

El Cònsol Major, Josep Majoral, ha explicat que “l’espai es destinarà a l’àrea de Joventut del Comú. En concret, s’hi ubicarà l’espai jove de la parròquia. La idea és que sigui un servei per a joves amb una oferta alternativa de formació i lleure. S’hi vol fer una tasca educativa i preventiva, fora de l’horari escolar.”

Per la seva banda, el President del Consell d’Administració d’Andorra Telecom, Jordi Torres, apunta que “la pandèmia ha provocat que els clients facin cada vegada més ús del canals digitals. Els usuaris de l’app i el web d’Andorra Telecom han augmentat en un 40% i des d’allà ells mateixos es gestionen els seus productes. Té poc sentit mantenir un espai que ha deixat de rebre visites i tenir-lo tancat en un lloc tan privilegiat és una llàstima.”

L’acord preveu facilitar un punt d’atenció d’Andorra Telecom a les oficines de tràmits comunals.