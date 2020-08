L’ocupació hotelera de la setmana passada continua en nivells molt alts

L’ocupació hotelera registrada al país la setmana passada, la que va del dilluns 17 al diumenge 23 d’agost, ha continuat en nivells molt alts, de fet, ha estat fins i tot superior a la que es va donar tot just una setmana abans. D’aquesta manera, segons les dades fetes públiques per la Unió Hotelera, l’ocupació global va ser del 87,9%, sent la parròquia d’Andorra la Vella la que va registrar un percentatge més elevat, concretament del 92,54%.

Ordino s’ha situat en segon lloc amb una ocupació del 92,08% i Encamp n’ha assolit el 91,74%; la Massana ha tingut una ocupació que ha arribat a un 89,93%; Escaldes-Engordany, un 89,37% i Canillo un 88,04%. Sant Julià de Lòria ha estat la parròquia en què l’ocupació ha estat més baixa, concretament del 56,19%.

Per nacionalitats d’aquests turistes, cal destacar que un 66% són espanyols; un 26% francesos i un 8% d’altres nacionalitats.

Des de la Unió Hotelera destaquen les xifres d’ocupació aconseguides i subratllen que són “fruit de la bona gestió feta durant la pandèmia i les eficients mesures implantades pels hotelers i restauradors, que transmeten seguretat als turistes”.