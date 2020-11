La Seu d’Urgell organitza un taller virtual per fer una bona entrevista de feina online

Aquest proper dijous 26 de novembre tindrà lloc el taller virtual ‘Eines pe fer una bona entrevista online’, que es farà de 10 del matí a 12 del migdia, i anirà a càrrec de Waitala.

Les persones que estiguin interessades a prendre part en aquest taller, així com en accedir a les ofertes de feina que ofereix aquest any el Workshop Ocupacional de la Seu d’Urgell, han de fer la seva inscripció prèvia a: http://bit.ly/treball2020

WorkShop Ocupacional 2020

La 6a edició del WorkShop Ocupacional d’enguany ha adoptat un format virtual a causa, d’una banda, a la limitació de mobilitat, i per l’altra, per adaptar-se als nous temps. En una primera fase s’ha realitzat un recull de les ofertes de feina que han facilitat les empreses, per a posteriorment oferir a les persones que busquen feina l’opció de inscriure’s en aquelles ofertes per a les que compleixin els requisits.

En una última fase es preveu que les empreses, una vegada valorats els currículums rebuts puguin dur a terme entrevistes virtuals de feina.

El Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) posarà a disposició de les persones candidates que no disposin de mitjans tècnics d’un espai per a realitzar entrevistes online.

L’esdeveniment està organitzat conjuntament per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. Un dels objectius és precisament facilitar l’obtenció de feina per part de persones de la comarca que n’estiguin cercant.

Com en les altres edicions, estan obertes a participar-hi empreses de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Principat d’Andorra amb l’objectiu d’afavorir la contractació de persones desocupades. Les empreses provenen de diversos sectors econòmics com l’hostaleria i el comerç, l’administració d’empreses i la informàtica, entre altres.