Joan Vinyes molt motivat davant el seu cap de setmana més intens del 2020

Joan Vinyes afronta el que serà el cap de setmana més intens d’aquest 2020. El pilot andorrà, al costat de Jordi Mercader i al volant del Suzuki Swift R4lly, disputarà el 44 Ral·li Illes Canàries, prova que posa el punt final als Campionats d’Europa i Espanya d’ERC i CERA. El ral·li canari es disputarà entre els dies 26 i 28 del present mes de novembre. Una vegada finalitzat el Canàries 2020 i el Suzuki estigui situat en la posició que li correspongui al parc tancat final, Vinyes canviarà de xip i es posarà en MANERA-CER. El segon objectiu del cap de setmana serà competir en l’última cita de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència (GT-CER) compartint el volant del Porsche GT3 CUP (Baporo Motorsport,)amb Jaume Font.

Sens dubte, serà un cap de setmana en la qual es podran viure sensacions molt fortes, pel fet que els marges que hi ha en alguns moments, encara que són factibles, no deixen de ser una mica ajustats i caldrà improvisar alguna solució sobre la marxa. Per a complicar una mica més la doble participació de Vinyes en proves de característiques tan diferents, la previsió de la climatologia anuncia pluja tant a l’illa canària com en el circuit d’Alcanyís.

Per a començar quatre llargues jornades en Gran Canària

Els reconeixements tindran ocupats a Vinyes-Mercader durant les primeres jornades de la seva estada a Gran Canària. En concret fins a les 14.00 hores del dijous (26). A partir d’aquest instant arribarà el moment de situar-se al volant del Suzuki Swift R4lly per a disputar el shakedown i el tram de qualificació que es disputarà en un escenari de 3,45 km, “Guia” pròxim a la capital canària.

La prova canària que tanca el 2020 de l’ERC i el CERA , es correrà en dues etapes en el decurs de les jornades del divendres (27) i dissabte (28). En la primera etapa, el bucle d’especials a superar serà: Valsequillo (11,91 km), Sant Mateo (12,01 km), Artenara (12,21 km) i Tejeda (12,95 km). Els participants els hauran de superar en dues ocasions cada especial abans de deixar la seva mecànica al parc tancat final de la jornada. La segona etapa tindrà com a escenaris trams molt coneguts del nord de l’illa. Valleseco (14,17 km), Galdar (12,40 km), Moya (12,63 km) i Arucas (11,85 km), configuren el bucle final que també es disputarà dues vegades abans de finalitzar l’Illes Canàries 2020.

En total la prova té un recorregut de 559,31 km, dels quals 201,79 km seran de velocitat, distribuïts 17 especials cronometrades.

Entre les novetats, quant a la ubicació de la logística del ral·li, cal destacar sobretot el canvi del parc d’assistència. Per una vegada, el Parc de Santa Catalina de Las Palmas, de sempre el nucli central del ral·li, serà substituït per l’aparcament de l’Estadi de l’U.D. Las Palmas. Una decisió que el Comitè organitzador haurà pres per a controlar de manera més eficaç la presència d’afeccionats. Recordem que la present edició de l’Illes Canàries és una prova en la qual el públic no tindrà accés.

A Motorland, l’objectiu serà aprofitar les opcions al títol

No hauran passat ni 8 hores de la seva arribada a Alcanyís (Terol) quan Joan Vinyes se situarà al volant del Porsche GT3 Cup per a disputar, amb Jaume Font, la primera carrera del meeting que tancarà el Campionat d’Espanya de Resistència (GT-CER) 2020.

L’activitat per als equips en el circuit de Motorland s’iniciarà el dissabte (28), jornada en la qual es disputaran les mànegues d’entrenaments tant lliures com cronometrats. És evident doncs que en aquesta primera part del meeting serà Font el que se situarà al volant del Porsche. Serà així en totes les mànegues a disputar menys en la cronometrada que hauria de córrer Vinyes que, en aquest cas, el Porsche romandrà en el box. La conseqüència de no disputar aquesta cronometrada serà, sortir en l’última posició de la graella en la carrera que correspongui.

Per a Joan Vinyes complir amb el planning del cap de setmana no serà fàcil però, en la seva opinió: “És possible i per tant ho intentarem. A Canàries, després que el nostre equip (Suzuki Motorsport) prengués la decisió d’anar a disputar-lo, havíem d’anar i a més amb el clar objectiu d’estar entre els millors de la categoria ERC. Mentre que a Motorland, el títol del GT-CER al nostre abast, per tant si hi havia una possibilitat, calia posar tot de la nostra part per a intentar aconseguir-lo”.

A pesar que serà un cap de setmana complex, Vinyes es troba molt motivat i amb ganes d’estar entre els millors ambdues proves: “Cert, anirem pas a pas i farem cada cosa al seu temps sense pensar en el que ve. A més sembla que tindrem pluja en tots els escenaris la qual cosa sempre és un al·licient o complicació afegida, segons com es miri. Del que no hi ha dubte és que la concentració haurà de ser màxima durant tot el cap de setmana”.

Amb aquestes perspectives, no hi ha cap dubte que Vinyes afronta aquest cap de setmana un doble repte molt complicat tant en l’àmbit logístic com competitiu. Però com bé diu: “Sí que hi ha una possibilitat, cal aprofitar-la”.