Notificada una quarta defunció pel brot detectat a la Llar de Sant Josep de la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha confirmat aquest dimarts una nova mort per coronavirus arran del brot detectat a la residència Llar de Sant Josep. De moment hi ha hagut quatre defuncions d’usuaris d’aquest centre assistencial, després que aquest cap de setmana passat es va notificar les tres primeres.

L’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha informat que ara mateix a la Llar hi ha 54 residents contagiats i que dos usuaris estan ingressats a la Fundació Sant Hospital. Paral·lelament, 24 dels positius han estat acollits a la Residència de Puigcerdà -on s’ha habilitat un centre de suport- i 24 més segueixen a la residència privada urgellenca, asimptomàtics o bé amb símptomes lleus. Finalment, el brot també ha afectat 14 treballadors i una religiosa.

Aquest dilluns s’ha fet una nova prova PCR a tots els usuaris, empleats i religioses que havien donat negatiu, per confirmar que no estan afectats per la malaltia. Fàbrega ha assegurat que els residents que han estat traslladats estan sent “molt ben atesos” a Puigcerdà, tot i les molèsties que els suposa el fet que han hagut de ser aïllats per aturar la propagació del virus. El president de la Fundació Sant Hospital també ha indicat que ara la Llar de Sant Josep està “totalment sectoritzada, amb els circuits clars i els EPI suficients” i que ja s’ha contractat 10 nous professionals de reforç, per cobrir les baixes provisionals causades pel brot. Fàbrega ha expressat el suport a tots els residents, famílies, professionals i religioses i el “condol i escalf” als familiars i amics dels usuaris que han finat.

28 positius a les residències de l’Alt Urgell fins abans del brot

L’alcalde de la Seu també ha donat a conèixer la taula de dades sobre l’afectació de la COVID-19 a les residències de totes les comarques de Catalunya. Fins abans de l’aparició d’aquest brot, a l’Alt Urgell només s’havia notificat 28 positius a residents en centres de gent gran (un al maig, 17 al juliol i 10 a l’octubre). Tot i la cinquantena de nous casos d’aquests dies, que enfilen la xifra a més de 80, la incidència a la comarca es manté per sota de la d’algunes comarques amb menys població, com són el Moianès (111 casos), el Pallars Jussà (97) i el Priorat (115), tot i que des d’aquesta setmana passada supera d’altres àrees amb més habitants, com ara el Ripollès (57 casos) i el Baix Ebre (74). Per tot plegat, Jordi Fàbrega recorda que a la Seu i comarca “s’ha resistit molt bé els primers nou mesos però, dissortadament, ara ens afecta de ple”.

En aquest sentit, d’altres comarques de l’Alt Pirineu i Aran encara mantenen una incidència baixa a les residències. És el cas de la Cerdanya (63 casos), l’Aran (18), el Pallars Sobirà (17) i especialment l’Alta Ribagorça, on fins ara només hi ha hagut un cas, detectat precisament aquest mes. Pel que fa a d’altres comarques, veïnes, el Berguedà és entre les que ha patit més contagis a les residències en proporció al nombre d’habitants, amb un total de 396 casos (cinc vegades més que a l’Alt Urgell), dels quals 159 s’han diagnosticat aquest mes d’octubre. A la Noguera n’hi ha hagut 183. En canvi, al Solsonès només n’hi ha hagut 5.