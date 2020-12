La Seu d’Urgell organitza un ‘Escape Room City’ pel centre històric de la ciutat

Els carrers i places del centre històric de la Seu d’Urgell seran l’escenari durant 16 dies d’aquestes festes de Nadal d’un escape room a l’aire lliure que té com a objectiu “salvar el planeta” d’una amenaça intergalàctica. Aquest activitat interactiva, a l’aire lliure, adreçada als joves ha estat presentada aquest dimecres pel regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Seu, Joan Llobera, juntament amb l’alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, i els creadors d’aquest escape room, Pep Forn i Juanjo Lluert.

“El centre històric de la Seu d’Urgell serà l’espai ideal per tal que els joves puguin gaudir d’una activitat lúdica i divertida, molt dinàmica i que es desenvoluparà a l’aire lliure, amb una missió molt important com és salvar el Planeta”, ha explicat el regidor de Joventut, Joan Llobera. “Al mateix temps, aquest joc es desenvoluparà a través de diverses pistes, a través de els quals els nois descobriran secrets amagats de la Seu mentre posen a prova les seves habilitats i coneixements”, ha assenyalat el regidor de Joventut.

Per la seva part, l’alcalde urgellenc Jordi Fàbrega ha volgut ressaltar “l’aposta important” que s’ha fet des l’Oficina Jove per incloure activitats adreçades al públic juvenil dins del programa nadalenc del Món Màgic de les Muntanyes. “Els i les joves han estat molt castigats durant la pandèmia, i propostes lúdiques com aquest escape room per la Seu serà tot èxit de participació perquè es tracta d’una activitat que es pot realitzar amb tota tranquil·litat, en petits grups i a través de les noves tecnologies”, ha subratllat Fàbrega.

“Salvar el Planeta”

L’Escape Room City la Seu d’Urgell s’organitzarà durant 16 dies. La primera jornada serà el pròxim dissabte 19 de desembre i s’allargarà fins el 4 de gener, tant matins com tardes. Val a dir però que el dia 25 de desembre, festivitat de Nadal, aquest joc no se celebrarà. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a partir d’avui mateix a la pàgina web: www.escaperoomcitylaseu.cat La inscripció és gratuïta.

Els creadors i responsables tècnics d’aquest escape room, Pep Forn i Juanjo Lluert han explicat que aquest joc es basa en la pàgina web creada per l’ocasió que guiarà els jugadors durant tota la partida.

Els participants podran jugar en equips de màxim de 6 persones, a partir dels 12 anys. Els menors de 12 hauran d’anar acompanyats per una persona adulta per poder-hi participar.

Aquest escape room, que té com a punt d’inici el passeig Joan Brudieu, consta de sis proves que caldrà resoldre, que tindran lloc pel centre històric de la Seu d’Urgell, i es disposarà de 90 minuts per ‘desactivar l’arma’. Els jugadors, amb l’ajut del telèfon mòbil i seguint les indicacions de la pàgina web d’aquest joc, hauran d’anar resolent diversos enigmes que desvetllaran elements de la ciutat. Per això, és important portar el mòbil amb la bateria carregada, paper i bolígraf.

De tots els equips guanyadors diaris, és a dir, els que hagin completat el joc amb èxit i “han salvat el planeta”, entraran en un sorteig diari per obtenir un regal relacionat amb aquest joc, i el podran passar a recollir per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell quan se’ls avisi.

El regidor de Joventut de l’Ajuntament urgellenc, Joan Llobera, ha volgut agrair a treballadors i tècnics municipals que “han treballat intensament i amb il·lusió per fer possible també enguany no només aquest escape room sinó també tot el programa d’activitats lúdiques i culturals que componen el Món Màgic de les Muntanyes en aquest any tant complicat a causa de la pandèmia”. El responsable de l’Àrea de Joventut també ha remarcat que aquest escape room ha aixecat “molta expectativa” entre el jovent del municipi.



Per finalitzar, l’alcalde Jordi Fàbrega ha remarcat que “des de l’Ajuntament hem volgut posar en valor el talent urgellenc com són els dos creadors d’aquest escape room. La pandèmia ens obliga a reinventar-nos, per això a través d’una aplicació mòbil i un web els i les joves de la Seu podran participar en aquest escape room city”.