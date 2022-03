La Seu d’Urgell fa una crida a la ciutadania per disposar d’habitatges buits per als refugiats d’Ucraïna

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i el regidor de Cooperació i Solidaritat, Joan Gurrera, han fet aquest dimarts al migdia una crida a la ciutadania urgellenca que disposi de pisos buits que els puguin cedir, de manera temporal, per acollir a persones refugiades que arribin procedents d’Ucraïna a causa de la invasió militar de Rússia.

“Ens dirigim a la ciutadania urgellenca arran de l’emergència provocada per la invasió de Rússia a Ucraïna, per l’èxode que està provocant, on més de tres milions de persones han hagut de marxar del seu país, i que també estan arribant a la Seu d’Urgell. Com ja vam manifestar des de l’Ajuntament, estem compromesos en ajudar-los i acollir-los”, ha remarcat l’alcalde urgellenc Francesc Viaplana.

Val a dir que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell està treballant, des del primer moment, conjuntament amb els dos albergs que té la Seu d’Urgell per poder donar resposta a aquesta emergència residencial dels refugiats i refugiades. “Això és una mesura provisional, ja que el què es necessita és poder oferir pisos buits o famílies urgellenques que vulguin acollir a casa seva persones refugiades”, ha subratllat l’alcalde de la Seu d’Urgell.

Viaplana també ha indicat que les persones refugiades que arribin a la Seu d’Urgell cal que es posin en contacte amb el Servei d’Acollida del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), ubicat al centre cívic del Passeig de la Seu, on el tècnic d’immigració es coordinarà amb els diferents serveis municipals (salut, treball, educació, etc.) per tal de fer una ajuda efectiva a aquestes persones.

Oficialment, han arribat a la Seu d’Urgell un total de 9 persones refugiades procedents d’Ucraïna, però des de l’Ajuntament es té constància n’han arribat més. “Per això és molt important que aquestes persones es dirigeixin al Servei d’Acollida del CAPAU per poder informar-los i coordinar els tràmits que s’han de dur a terme”, ha abundat Francesc Viaplana.

Com cedir un pis a persones refugiades?

Per la seva part, el regidor de Cooperació i Solidaritat i d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Joan Gurrera, ha explicat que les persones que disposin d’habitatges buits i estiguin en disposició a llogar-los a persones refugiades cal que es posin en contacte amb el Servei Municipal d’Habitatge, trucant al 973 350 010.

Des d’aquest servei municipal se’ls hi facilitarà un model de contracte. El preu del lloguer ha de ser assequible (no a preu de mercat). Els contractes de lloguer que es realitzin tindran les mateixes condicions que el lloguer social, és a dir, que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell podrà garantir algun impagament que es pogués produir i que el pis es tornarà al seu propietari en les mateixes condicions. Aquests contractes de lloguer serien per a menys d’un any.

Allotjament a refugiats en cases particulars

Pel que fa a l’acolliment de persones refugiades a habitatges de particulars, Gurrera ha remarcat que la gestió s’ha de fer a través del Servei d’Acollida del CAPAU: telèfon 973 35 41 02 i correu electrònic ciutadaniamigracions@capau.cat.

Els veïns i veïnes de la Seu que estiguin a disposició d’acollir refugiats i refugiades al seu domicili cal que es posin en contacte amb el tècnic d’immigració d’aquest servei per informar-lo de les habitacions que tenen disponibles, quantes persones podrien acollir i per quant de temps.

Vols Ajudar a Ucraïna?

Recordem que el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de la Seu d’Urgell va posar en marxa fa un parell de setmanes la campanya ‘Vols Ajudar a Ucraïna?’ per contribuir a facilitar una resposta humanitària eficaç, àmplia i oportuna a les zones i a les persones afectades.

La campanya d’ajut al poble ucraïnès engegada a la Seu d’Urgell se centra en la recollida de donatius econòmics, tal com aconsella el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament que afirmen que “són més efectives les aportacions econòmiques perquè les entitats especialitzades puguin adquirir els materials necessaris adequats a cada circumstància i en els països on es durà a terme el projecte o projectes”.

Així, el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de la Seu d’Urgell, seguint aquestes recomanacions, ja va acordar no iniciar cap campanya de recollida material, i centra la seva campanya en els donatius econòmics que es poden realitzar a través d’aquests números de compte corrent que es pot trobar al web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell:

Ajuts directes a Ucraïna mitjançant el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (campanya d’emergència): BBVA: ES91 0182 6035 4102 0160 8531 Caixabank: ES79 2100 3200 9625 0002 9627 Cal omplir el full de compromís

mitjançant el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (campanya d’emergència): Ajuts a les persones refugiades al municipi mitjançant La Seu Solidària amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació (amb totes les entitats que en formen part): BBVA: ES28 0182 2811 3802 0018 4674 Indicar al concepte d’ingrés: “Ajuda a Ucraïna”

mitjançant amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació (amb totes les entitats que en formen part):

Aquesta aportació econòmica es destinarà a projectes locals, per fer front a l’allotjament i manutenció de les persones refugiades que arriben a la Seu d’Urgell.