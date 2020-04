Aquest cap de setmana s’han conegut via telemàtica els i les participants de l’activitat ‘Ens connectem‘. Aquesta és la versió virtual del projecte intergeneracional ‘Ens escrivim’ que té com a objectiu comunicar gent gran i gent jove de la Seu d’Urgell.

Després d’una setmana de converses per WhatsApp, les quatre parelles formades per una persona gran i una persona jove cadascuna s’han conegut personalment per vídeotrucada.

Cal recordar que amb ‘Ens connectem’ ha canviat la metodologia a causa del confinament per la crisi sanitària del coronavirus. En lloc de comunicar-se per carta escrita com es feia cada any, ara les persones grans i els/les joves ho fan a través del WhatsApp. Conseqüentment, la trobada presencial que se celebrava cada any en finalitzar l’activitat per conèixer-se personalment, enguany es fa de manera virtual a finals de cada setmana mentre es realitzi aquesta activitat.

Aquesta activitat, que es va iniciar la setmana passada, es realitzarà cada setmana amb la participació de quatre parelles diferents en cada ocasió. Cadascuna de les parelles s’escriu durant tres dies: dilluns, dimecres i finalment el divendres, que serà el dia que es coneixen a través d’una videotrucada.

Recordem el funcionament de l’activitat: dilluns la persona gran envia un WhatsApp a la persona jove per tal de presentar-se i explicar-li quatre detalls sobre ell o ella. El o la jove entre dilluns i dimarts respon a la persona gran, i dimecres la persona gran el torna a escriure per tal de continuar la conversa. El o la jove també respon a la seva parella de Whatsapp i queden per divendres, en una hora concreta, per tal de fer-se una vídeo trucada i conèixer-se.