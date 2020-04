La situació crítica de moltes persones, de famílies on conviuen infants, persones sense feina i sense ingressos i també gent gran, urgeix la intervenció de Càritas lliurant a les famílies targetes moneder per comprar aliments als comerços.

La manca d’aliments als bancs de reserva propis a causa de les restriccions de mobilitat actuals, ha provocat que, per donar resposta concreta i directa a la problemàtica que estem vivint, s’opti per aquesta solució. L’objectiu és poder donar 100 targetes moneder per la compra d’aliments per a les famílies més vulnerables, que ara ja tenen dificultats per abastir la cistella de la compra. ​

Càritas d’Urgell ha constatat que en la darrera setmana s’han multiplicat les necessitats i dificultats que viuen persones i famílies per tenir coberts les necessitats bàsiques, entre elles l’alimentació. Davant d’aquesta necessitat, que urgeix a les famílies i responent a aquesta demanda d’ajuda social urgent, ja ha començat a fer arribar a grups familiars que són atesos pels serveis socials de l’entitat o d’altres que ja ho comencen necessitar targetes bescanviables en tendes i comerços per un valor nominal de 300 euros. Es tracta d’arribar a un centenar de famílies, perquè puguin abastir-se de menjar per una temporalitat més llarga que els doni més confiança i més tranquil·litat en el seu complicat dia a dia. Aquesta mesura suposarà una inversió de 30.000 euros i permetrà ajudar a unes 100 famílies -d’uns 4 membres de mitjana- de l’àrea de la diòcesi d’Urgell, que va des de Balaguer, fins a la Vall d’Aran, Puigcerdà, la Seu d’Urgell o Ribes de Freser.

S’ha obert una campanya d’emergència a través de la pàgina web de Càritas d’Urgell, en la que es poden fer donatius des de cinc euros fins a l’import que trii el donant en decalatge de cinc euros.

Càritas d’Urgell té com a objectiu en aquesta situació de crisis social, provocada per la pandèmia del COVID-19, de no deixar ningú enrere en els seus drets socials, i atendre especialment els més vulnerables.

Càritas Espanyola ha fet una crida explícita a la col·laboració i al compromís de les diferents Administracions públiques i, especialment, dels Governs de les Comunitats Autònomes, a col·laborar en el desenvolupament, posada en marxa i tramitació d’un Ingrés Mínim Garantit, un sistema d’ingressos mínims com a última xarxa de protecció social de les persones i famílies més empobrides. Càritas advoca per establir, com ve plantejant des de fa anys, un ingrés mínim garantit, amb una cobertura equivalent en tot el territori de l’Estat i que sigui capaç d’arribar a les famílies que, per efecte d’aquesta crisi, s’incorporen a la pobresa i a l’exclusió social, i que s’enfronten al risc afegit que la seva situació s’agreugi i es cronifiqui en el futur més immediat.