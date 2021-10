La Seu d’Urgell celebra la Fira de Sant Ermengol

La mil·lenària Fira de Sant Ermengol ho té tot a punt per a l’edició del 2021. Després de la suspensió de l’esdeveniment l’any passat, en què només es van poder fer activitats virtuals, la fira documentada més antiga de Catalunya recupera dos anys després el seu format habitual, amb espais en diversos indrets de la ciutat, des d’avui divendres, 15 d’octubre, i fins diumenge, dia 17.

A més a més, la cita coincideix amb el fet que aquest divendres mateix s’aixequen la majoria de les restriccions sanitàries que encara hi havia vigents a Catalunya, tret de l’ús obligatori de la mascareta en espais tancats i en aglomeracions a l’aire lliure.

El retorn de la Fira de Sant Ermengol va acompanyada també del seu principal reclam actual: la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que arriba a la 27a edició. Enguany el certamen estrena un nou format, a causa de les recomanacions o obligacions sanitàries encara vigents. En lloc de la Pista Polivalent, l’escenari serà el Camí Ral de Cerdanya, on la setmana passada ja es van instal·lar les casetes de fusta que acolliran els 40 artesans vinguts tant de tot Catalunya com de l’Aragó, Occitània, el País Basc i Navarra.

L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha destacat que “malgrat no ser la fira a la qual estàvem acostumats, perquè encara estem en pandèmia, els carrers tornaran a omplir-se de parades i visitants, i la ciutat esdevindrà un any més, la capital del formatge”. La inauguració oficial de l’esdeveniment, és aquest dissabte al matí, a càrrec del conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena.

Per la seva part, el vicealcalde Jordi Fàbrega, ha remarcat l’esforç que s’ha fet per adaptar la fira a les mesures de seguretat per la COVID-19. El fet que quasi tots els actes siguin a l’aire lliure “permetrà que tothom hi pugui passejar minimitzant el risc de contagi”. Fàbrega recorda, però, que tothom haurà de portar la mascareta posada i que hi haurà gel hidroalcohòlic i vigilància per garantir que els aforaments. Així, malgrat la reducció d’espai respecte a edicions prepandèmia, la Fira de Sant Ermengol 2021 tindrà un total de 177 parades.

A banda de la quarantena d’expositors de la Fira de Formatges, la mostra també recupera l’Autofira, que manté el seu emplaçament habitual a l’aparcament Doctor Peiró. En aquest indret també hi haurà l’espai Gastrofira–Foodtrucks.

A la plaça dels Oms s’hi ubiquen les parades de la Fira de Productes de Proximitat Km0 (PEP) i l’espai Aliments del Territori i Tu, de la Diputació de Lleida. Per la seva part, la Fira d’Artesania serà al passeig Joan Brudieu; i la venda ambulant d’alimentació, moda i complements, al llarg del carrer Major, el carrer Fra Andreu Capella i el passeig Joan Brudieu.

Una quarantena de formatgers

Sobre la Fira de Formatges Artesans, la tinent d’alcalde de Desenvolupament Local, Fires i Mercats, Mireia Font, ha explicat que enguany, a banda de les 38 parades confirmades, es recupera també el formatge convidat, que enguany és la Formatgeria Serra de Llodrà, de Manacor (Mallorca).

Com en cada edició hi haurà formatges de vaca, cabra i ovella, tendres i madurats, tous i secs. El tradicional tiquet de degustació desapareix de manera temporal, a causa de la COVID, i donarà pas a la possibilitat de comprar in situ les porcions de formatge que formen part dels tastos guiats en línia, que es podran visualitzar al canal Youtube de la Fira i als que es podrà accedir a través d’un codi QR que facilitarà en un fulletó específic.

En el marc de la fira es posaran a la venda unes bosses isotèrmiques per tal que els visitants de la fira puguin dipositar els formatges i així conservar-los en bones condicions per a poder fer els tastos en línia des de casa. El Celler Llivins de Llívia (Cerdanya), la cervesa El Gall Negre d’Arsèguel (Alt Urgell) i l’aigua Pineo d’Estamariu (Alt Urgell) també estaran presents a l’espai de la fira de formatges.

Aula de Tast i lliurament del Premi Amic del Formatge a Eugeni Celery

D’altra banda, la Pista Polivalent de la zona esportiva municipal acollirà enguany l’Aula de Tast, on es realitzaran sessions dirigides pels millors professionals (formatgers, afinadors, mestres cervesers, sommeliers, cuiners i experts). El programa inclou tastos guiats dels formatges del Pirineu, des dels històrics als més innovadors, com també de cerveses, vins i d’altres productes. A més, s’hi ensenyarà la tècnica del tast de formatges i s’aprèn a cuinar amb formatge.

Per prendre part en qualsevol dels 9 tastos guiats que hi han programats cal comprar el tiquet en línia al web www.firasantermengol.cat. També es reserven tiquets pe poder-los comprar de manera presencial al punt d’informació de la fira, situat al costat de la pista polivalent, des d’avui divendres a la tarda.

L’Amic del Formatge és un premi que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell atorga cada any a una persona que, amb la seva acció professional contribueix a la cultura del formatge i especialment a la difusió dels formatges artesans del Pirineu. Eugeni Celery serà qui rebrà enguany el guardó, de la mà de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, aquest divendres a 3/4 de 7 de la tarda, a l’escenari que hi haurà situat davant del Palau d’Esports, al Camí Ral de Cerdanya.

Concurs de Formatges Artesans del Pirineu

El dissabte 16 d’octubre tindrà lloc el tradicional Concurs de Formatges Artesans del Pirineu. Més de 150 formatges artesans, distribuïts en categories diferents, participaran en aquest certamen de referència del sector formatger del Pirineu.

Un prestigiós jurat format per una seixantena d’experts, els tastarà i valorarà. Els formatges opten a medalles d’or, plata i bronze en cadascuna de les categories. El concurs se celebrarà enguany a porta tancada. La cerimònia de lliurament de premis, a l’escenari del davant del Palau d’Esports, es farà a 2/4 d’una al migdia.

Concurs infantil de formatges

Mireia Font ha anunciat també que “com que ens agrada innovar, en aquesta edició posem en marxa un concurs infantil de formatges”. Alumnes de 5è i de 6è primària seleccionats i formats per la Fundació Alícia, triaran quin ha estat el millor formatge de la fira d’enguany, tastant formatges guanyadors de totes les categories del concurs de dissabte al matí.

Tastet d’Art

La Fira de Sant Ermengol 2021 oferirà també un tastet d’art i cultura a la plaça dels Oms amb una exposició de les obres dels artistes del col·lectiu l’Aparador que han acompanyat els lots de productes dels productors alimentaris de l’Associació Menja’t l’Alt Urgell. Ambdós col·lectius treballen conjuntament des de fa uns anys en la difusió de la gastronomia i l’art a l’Alt Urgell i la Cerdanya.

Sostenibilitat i conservació del territori

Davant de l’evolució d’agricultura i la ramaderia cap a un model cada cop més industrial i global, hi ha un altre tipus d’elaboradors agroalimentaris, lligats al territori i amb consciència mediambiental, que s’enfronten al repte de fer arribar els seus productes de la manera més sostenible possible. Elaboració, transformació, conservació, embalatge, distribució i la manera de comunicar amb els consumidors són alguns dels temes que es tractaran en la jornada tècnica de la Fira de Sant Ermengol, que tindrà lloc divendres 15 d’octubre a partir de les tres de la tarda.

En aquesta jornada tècnica hi destaca la sessió que porta per títol ‘El formatge de pastor’, que anirà a càrrec de Josep Venturós, president de l’Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans, entitat que es presentarà públicament en el marc d’aquesta jornada tècnica. La proposta, organitzada per l’Escola Agrària del Pirineu, també tindrà lloc a la pista polivalent. Per prendre-hi part cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat.