Els bombers han intervingut aquest divendres a Encamp per un incendi en el motor de l’extractor d’un restaurant. El fum s’ha fet visible al carrer, però no hi ha hagut més conseqüències.

El cos d’emergències, que ha revisat la xemeneia per garantir que el conducte no està afectat, ha rebut l’avís cap a les 13.30 h i ha desplaçat una dotació. No han fet falta més efectius.