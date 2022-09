La Seu d’Urgell: 17a Trobada Tintinaire de Catalunya

La Seu d’Urgell serà l’escenari aquest any de la 17a Trobada Tintinaire de Catalunya que tindrà lloc aquest diumenge 25 de setembre al Parc del Cadí (darrera de la Catedral), de deu del matí a dues del migdia. En cas de pluja, aquests actes tindran lloc a la sala Sant Domènec.

En aquesta trobada de ‘tintinaires’ hi haurà firetes per als més petits durant tot el matí, a més a més, es podran escoltar rondalles, participar en un taller de còmics a càrrec de l’il·lustrador Xavi Casals, entre altres propostes per a tots els públics.

El programa d’activitats de la trobada de ‘tintinaires’ és el següent:

10:00 h Cercavila de cotxes clàssics amb Tintín.

11:00 h Inici de les activitats:

Firetes (11.00-14.00 h)

Companyia l’Anònima de Jocs (11.00-14.00 h)

Taller còmic (11.00-14.00 h)

Rondallista (11.15-11.45 h)

12:00 h Pregó a càrrec de Tònho Castet, traductor de Tintín a l’aranès.

Parlaments de Jordi Duch, president de 1001, Associació Catalana de Tintinaires, i de Francesc Viaplana, alcalde de la Seu d’Urgell.